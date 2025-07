Début juin dernier, nous apprenions malheureusement que Bend Studio, à qui l'on doit notamment Days Gone, avait perdu 30% de ses effectifs, soit une quarantaine d'employés. Cela suivait de précédents licenciements en début d'année, ainsi que l'annulation d'un jeu-service en vue FPS en cours de développement. L'équipe se voulait toutefois rassurante en annonçant travailler sur un nouveau projet. Le leak qui nous intéresse ici peut justement apporter des indices à ce sujet.

L'après Days Gone éclairci via un récent leak ?

Trois mois après la sortie de Days Gone Remastered, l'avenir de son studio semble pour le moins délicat. Membre à part entière de la branche PlayStation Studios de Sony Interactive Entertainment, Bend Studio a en effet coup sur coup subi l'annulation d'un jeu-service, dont le développement semblait pourtant bien avancé et plusieurs vagues de licenciements. Malgré une situation complexe, l'équipe aurait cela dit rapidement transitionné vers un nouveau projet.

Un mois presque tout pile après le licenciement de 30% de ses effectifs, Jacob Fieth, ancien game designer qui a travaillé chez Bend Studio depuis plus de huit ans, notamment sur Days Gone, et qui faisait donc partie des personnes remerciées, révélait récemment via son profil LinkedIn de nombreux « projets annulés ou encore non annoncés » sur lesquels il a officié. Parmi ses attributions, on compte des charges telles que « créer des points d'intérêt dans un monde ouvert », des « événements en monde ouvert et des missions », ainsi que les « systèmes associés », en « collaboration avec les animateurs pour des cinématiques en jeu » et « les programmeurs pour les déplacements des joueurs ».

Ainsi, on peut tabler sur le fait que l'après Days Gone aura encore un lien avec le monde ouvert, et il se pourrait donc que Bend Studio travaille finalement non pas sur un seul nouveau projet, mais plusieurs. Cela tendrait par ailleurs à indiquer que le jeu-service annulé avait également un rapport avec le monde ouvert. Le mystère reste en tout cas entier quant à l'identité des futures travaux de Bend Studio. Days Gone 2 pourra-t-il envers et contre tout renaître de ses cendres, ou encore Syphon Filter ? S'agit-il au contraire d'une toute nouvelle licence inédite ? L'avenir, on l'espère plus joyeux pour l'équipe, nous le dira.

Source : LinkedIn