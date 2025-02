Une partie des fans attendaient sincèrement Days Gone Remastered. Toutefois, une nouvelle ne va pas réjouir tout le monde, c'est certain. PlayStation va encore s'attirer les foudres du public.

Après des semaines et des mois de rumeurs, les bruits de couloirs se sont révélés exacts. Days Gone Remastered est une réalité, il s'est présenté à l'occasion du nouveau State of Play. S'il promet d'arriver avec pas mal de nouveautés sur PS5, un détail va en faire tiquer plus d'un. La politique pratiquée par PlayStation va donc décevoir une fois de plus.

Days Gone Remastered victime de PlayStation

Deacon St. John a fait un détour par le State of Play hier soir. Il a ainsi fait une entrée remarquée avec le premier trailer de Days Gone Remastered. Ainsi, il a pu présenter les nouveautés de cette version optimisée pour la PS5, comme des fonctionnalités propres à la console ou encore un nouveau mode de jeu arcade. Aussi, pour bien conclure sa présentation, il n'a pas oublié de nous indiquer sa date de sortie. Celle-ci est donc fixée au 25 avril 2025.

Plusieurs éléments dans l'annonce de Days Gone Remastered ont de quoi réjouir les fans. D'abord, certains y voient un moyen d'encourager Sony a finalement valider une suite. Ensuite, le fait de vivre ou revivre l'aventure post-apocalyptique dans une version encore plus fine et fluide graphiquement est appréciable. De plus, celles et deux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 du jeu pourront profiter de la version PS5 à moindre coût grâce à la mise à niveau de 10 €. Enfin, pas tous...

C'est là que la déception apparaît. Une fois n'est pas coutume, PlayStation refuse cette upgrade à petit prix à celles et ceux qui auraient récupéré “gratuitement” le Days Gone original grâce à leur abonnement au PS Plus. Cette précision n'apparaît pas sur l'article français du PS Blog. Toutefois, sa version anglophone précise bien ceci :

Les jeux obtenus via les remises du PS Plus ne sont pas éligibles à la mise à niveau.

Alors que Sony fait un pas vers les fans sur PC vis-à-vis du PSN, ce n'est pas encore gagné sur tous les plans. Avant ce Days Gone, tous les jeux PS4 remastérisés pour la PS5 ont fait face au même souci. On peut évoquer The Last of Us Part II ou, tout récemment, Horizon Zero Dawn. Et ce ne sont là que des exemples parmi toute la liste. Il faudra donc à nouveau se faire une raison.