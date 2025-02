Days Gone Remastered sortira bientôt sur PS5 et il cartonne déjà ! Les critiques ne semblent pas perturber le road trip post-apo imaginé par Bend Studio.

Le premier State of Play de l'année a fait la part belle à plusieurs nouveautés à venir du côté de PlayStation. Nous y avons notamment découvert des créations inédites, mais aussi le retour d'un titre qui s'est constitué une forte communauté depuis sa sortie sur PS4. Il s'agit de Days Gone, le jeu d'aventure post-apo de Bend Studio, qui aura droit à une version remastérisée sur PS5. Il semblerait déjà que cette re-sortie s'annonce comme un petit carton !

Days Gone Remastered ne fera pas de la figuration

Après des semaines, et même des mois, de rumeurs, Days Gone Remastered est enfin une réalité ! Prévu pour le 25 avril 2025, un premier comparatif avec la version originale est d'ores et déjà disponible. Comme on peut s'y attendre, il s'agit surtout d'une petite refonte graphique accompagnée d'une optimisation pour la PS5. Ce ne sera donc pas une révolution, mais l'occasion de redécouvrir le titre sous un meilleur jour.

Comme souvent avec les Remastered, celui de Days Gone attise déjà les critiques. Jugé trop récent, trop cher ou encore trop peu amélioré, les débats ne manquent pas sur la toile. Cependant, cela ne parait pas avoir refroidit l'intérêt du public pour le monde ouvert rempli de mutants prêts à faire de vous de la chaire à pâté !

Comment le sait-on ? Une semaine après son annonce, Days Gone Remastered est déjà dans le top 10 des meilleures ventes en matière de précommande sur le PS Store. Du moins, c'est ce qu'a relevé Kevin McAllister, community manager de Bend Studio, pour les États-Unis. Mais c'est loin d'être le seul pays où c'est le cas comme on peut le voir dans les commentaires.

Le PlayStation Store français suit la tendance

C'est sur X.com que McAllister a partagé avec enthousiasme son constat. Dans les réponses, on peut voir que Days Gone Remastered rivalise aussi dans le top 10 polonais. Même en France, le jeu est au coude à coude avec un tas de titres très attendus, comme Monster Hunter Wilds, Assassin's Creed Shadows, WWE 2K25 et Like a Dragon: Pirate Yakuza in HawaÏ.

Cette performance devrait avoir de quoi réjouir pas mal de monde. D'un côté, cela devrait faire du bien aux équipes de Bend. Après l'annulation d'un gros projet, le studio a été contraint de mettre un terme à sa collaboration avec de nombreux contractuels. De l'autre côté, ce sont les fans de la licence qui vont retrouver espoir. De fait, ils ont toujours le rêve qu'un Days Gone 2 voient le jour. De belles ventes sur ce Remastered pourrait-il faire changer d'avis PlayStation ? Seul l'avenir nous le dira.

Capture d'écran du PS Store en date du 19 février 2025. © Gameblog