Days Gone Remastered va décidément faire plaisir aux chasseurs de trophées. Attendez-vous à relever de nouveaux défis dès la sortie, maintenant plus qu'imminente, du jeu.

Deacon s'apprête à débarquer en trombe sur PS5 et PS5 Pro dans une version embellie et enrichie de son aventure post-apocalyptique. Le biker sera effectivement de retour dès demain, le vendredi 25 avril 2025, avec Days Gone Remastered. Pour l'occasion, Bend Studio s'est creusé la tête pour vous proposer du nouveau contenu. On peut dire que le challenge va vraiment être relevé en Oregon, vous êtes prêts ?

Days Gone Remastered va encore vous mettre au défi

Ç'a été une des annonces du premier State of Play de 2025 : Days Gone revient le 25 avril dans une version remastérisée pour la PlayStation 5. Demain, nous redécouvrirons donc Deacon St. John est son aventure à moto d'un bout à l'autre de l'Oregon. Qui plus est, de nouveaux défis l'attendront ! De fait, Bend Studio a développé le mode Assaut de horde, une nouveauté particulièrement corsée pour les amateurs de mode arcade et de survie.

Toutefois, ce ne sera pas le seul ajout que recevra Days Gone Remastered par rapport à la version originale de la PS4. Les équipes se sont aussi demandées comment motiver les joueuses et joueurs pour le mode Assaut, mais aussi celles et ceux qui connaîtraient déjà le jeu. C'est pourquoi cette revisite proposera en plus 6 nouveaux trophées* sur PS5. La bonne nouvelle c'est que leur rareté (Bronze, Argent ou Or) se révèle enfin :

(Bronze) Plus de Mutants, plus de problème : Battez une horde de plus grande taille dans le mode Assaut de horde.

Battez une horde de plus grande taille dans le mode Assaut de horde. (Argent) Je suis au sommet du monde : Battez le score prédéfini pour tous les niveaux dans le mode Assaut de horde.

Battez le score prédéfini pour tous les niveaux dans le mode Assaut de horde. (Bronze) Freakshow : Survivre à une horde dans le mode Assaut pendant 15 minutes.

: Survivre à une horde dans le mode Assaut pendant 15 minutes. (Or) Survivant : Remporter le niveau maximum dans le mode Assaut de horde.

: Remporter le niveau maximum dans le mode Assaut de horde. (Argent) Les morts ne roulent pas : Terminer l'histoire de Days Gone en mode Mort permanente dans n'importe quelle difficulté.

: Terminer l'histoire de Days Gone en mode Mort permanente dans n'importe quelle difficulté. (Bronze) Le cadeau de Sarah : Trouver quelque chose d'important pour Deacon que l'on croyait perdu.

*Nous avons traduit les noms de trophées depuis l'anglais, la traduction officielle peut varier.

Les chasseurs de trophées auront donc de quoi faire avec Days Gone Remastered, avec 67 à décrocher au total ! Rappelons également que s'ils ont déjà joué à la version PS4, ceux validés parmi les 46 trophées originaux seront automatiquement transférés sur la version PS5 en passant à la nouvelle version du jeu.