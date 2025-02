Days Gone fait une annonce que beaucoup attendaient (et d'autres, beaucoup moins). Il est temps d'offrir un bon coup de neuf pour le jeu de Bend Studio.

Ce soir s'est enfin tenu l'événement tant attendu par la communauté PlayStation : le premier State of Play de 2025. Pendant près de 40 mis, Sony nous en a mis plein les yeux avec des annonces parfois attendues, comme le nouveau Onimusha, parfois beaucoup plus surprenantes, comme Saros, le nouveau jeu d'Housemarque. Dans le lot, nous avons finalement eu la confirmation d'une rumeur qui tournait depuis un bon moment déjà pour Days Gone.

Days Gone va faire peau neuve

Non, il n'est toujours pas question d'un Days Gone 2. Cela fait longtemps que les fans espèrent, mais Bend Studio est forcé de répéter que depuis le véto de PlayStation, la suite ne verra pas le jour. À moins que l'annonce de ce soir ne vienne changer la donne si le succès est au rendez-vous. C'est désormais officiel : la PS5 accueillera prochainement Days Gone Remastered.

Voilà qui devrait faire du bien aux équipes de Bend. Dernièrement, le studio a été contraint de rompre une quantité non-négligeable de contrats avec des intervenants extérieurs. Cette version remastérisée de Days Gone va permettre de renflouer les caisses tout en faisant découvrir ou redécouvrir le jeu à un plus large public.

Pas sûr, toutefois, que l'annonce fasse l'unanimité. La rumeur à propos de Days Gone Remastered court déjà depuis un moment. Or, elle éveille des réponses contrastées. D'un côté, les fans se réjouissent à l'idée de voir leur jeu de cœur revenir dans une version améliorée. De plus, ils y voient un moyen d'obtenir une suite. De l'autre côté, les détracteurs déplorent qu'un jeu si récent ait déjà un remaster alors qu'un patch d'optimisation existe. Comme souvent, l'approbation se jouera à la caisse.

Que vous réserve ce Remastered sur PS5 ?

Days Gone Remastered rejouera l'histoire de Deacon St. John dans une Amérique post-apocalyptique rongée par un mal qui transforme l'humanité en mutants. Ces espèces de néo-zombies représentent une menace certaine sur votre route, a fortiori quand ils se regroupent en hordes... Toutefois, ne vous fiez pas aux apparences : l'homme est tout aussi menaçant dans cet univers. Notre héros biker va donc devoir braver une tonne de dangers tandis qu'il tente de faire le deuil de son épouse, Sarah... jusqu'à ce qu'un espoir ravive sa flamme.

En plus de l'histoire principale en monde ouvert, cette version current gen inclura pas mal de nouveautés. Comptez notamment sur des options d'accessibilité supplémentaires. Et pour plus de fun, vous aurez droit à un mode permadeath d'autres contenus qui promettent de corser le challenge. Et PS5 oblige, le VRR sera compatible. Sony applique également sa politique de la mise à jour à 10 € pour celles et ceux qui auraient déjà a version PS4. Préparez-vous à affronter la horde le 25 avril 2025 !