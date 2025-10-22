Le 25 avril dernier, Days Gone revenait dans une version Remastered destinée à offrir la meilleure version possible des aventures de Deacon St John aux possesseurs de la PS5. Et si pour une partie des joueurs, le retour du titre de Bend Studio n’a fait que remuer le couteau dans la plaie quant au fait que nous n’aurons peut-être jamais de suite, pour d’autres, ce fut surtout l’occasion de se replonger dans une expérience qui en aura marqué plus d’un sur PS4. Une expérience qui, aujourd’hui, tire davantage encore profit des fonctionnalités de la PS5.

Days Gone Remastered joue la carte de l’écologie

En effet, après des mois de silence de la part de Bend Studio, Days Gone Remastered vient tout juste de recevoir un nouveau patch destiné à rendre le titre compatible avec le nouveau mode « Économie d’énergie » de la machine. Introduit il y a plusieurs semaines sur PS5 et PS5 Pro, celui-ci permet aux utilisateurs de minimiser l’énergie consommée par la console, en réduisant toutefois légèrement les performances des jeux compatibles sur certains aspects. De quoi rendre la pratique du jeu vidéo un peu plus écologique donc, conformément à la volonté de Sony.

Grâce à cette mise à jour, qui fait entrer le jeu dans sa version 1.036.180, Days Gone Remastered rejoint ainsi Demon’s Souls, Death Stranding 2: On the Beach et Ghost of Yotei dans la liste des jeux compatibles avec cette fonctionnalité, en sachant que ce n’est alors que le début. Car naturellement, d’autres titres seront amenés à compléter cette liste à l’avenir, en particulier du côté des exclusivités de la PS5.

Bien sûr, précisons si nécessaire que les joueurs ne sont en aucun cas obligés d’activer cette option. Ainsi, si vous souhaitez profiter des performances de Days Gone Remastered à leur maximum, vous avez toujours la possibilité de désactiver le mode « Économie d’énergie » en vous rendant dans les paramètres de votre PS5, onglet « Système » puis « Économie d’énergie ». Notons également que le patch du jeu n’inclut aucun correctif supplémentaire contrairement au dernier patch déployé le 21 juillet dernier.

Source : Bend Studio