Disponible dans un petit mois, Days Gone Remastered va définitivement gâter les chasseurs de trophées les plus assidus avec quelques nouveautés sur ce terrain.

La semaine dernière, Bend Studios confirmait que Days Gone Remastered, une nouvelle version du jeu exploitant les capacités de la PS5 pour s'afficher sous son meilleur jour, moyennant 10 euros pour les possesseurs du jeu original, qu'un trophée Platine serait justement offert en transférant sa sauvegarde de la version PS4. Depuis, le studio a teasé qu'il ne s'agit pas de la seule petite surprise à venir pour les chasseurs de trophées.

Days Gone Remastered a de nouveaux trophées à attacher à sa bécane

Pourtant relativement étant jeune puisqu'étant sorti en 2019 sur PS4, Days Gone va malgré tout également passer par la case Remaster sur PS5, quelques mois après Horizon Zero Dawn. Cette nouvelle itération entend exploiter le hardware plus puissant de dernière génération de consoles de Sony pour offrir une seconde chance à un titre avec de belles qualités, mais qui n'était hélas pas sorti dans un très bon état.

En plus de s'offrir un lifting graphique, Days Gone Remastered va également s'accompagner de quelques nouveautés de son cru, comme un mode Mort Permanente, un mode Speedrun, un mode Photo amélioré et un mode Assaut de la Horde. Celui-ci va définitivement mettre les talents de Deacon à rude épreuve face à de mortelles et littérales hordes d'infectés. À ce titre, Bend Studio a annoncé sur son compte X.com officiel que le Remaster du jeu comprendra cinq nouveaux trophées pour refléter ces ajouts, comme suit :

Plus de monstres, plus de problèmes – Éliminez une horde de plus grande taille dans Assaut de la Horde

– Éliminez une horde de plus grande taille dans Assaut de la Horde Je suis au sommet du monde – Battez le score cible de tous les niveaux dans Assaut de la Horde

– Battez le score cible de tous les niveaux dans Assaut de la Horde Show de monstres – Survivez à l'Assaut de la Horde pendant 15 minutes

– Survivez à l'Assaut de la Horde pendant 15 minutes Survivant – Atteignez le niveau maximum dans Assaut de la Horde

– Atteignez le niveau maximum dans Assaut de la Horde Les Morts ne roulent pas – Terminez l’histoire de Days Gone en mode Mort permanente, quel que soit le niveau de difficulté

– Terminez l’histoire de Days Gone en mode Mort permanente, quel que soit le niveau de difficulté Le cadeau de Sarah – Trouvez un objet important pour Deacon qu'il croyait perdu

Ainsi, en comptant les 61 trophées du jeu de base, Days Gone Remastered fera passer le montant de trophées totaux à 67, le trophée Platine inclus.

Source : Bend Studio sur X.com