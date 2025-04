Days Gone Remastered vient d'avoir le droit à une petit mise à jour histoire de corriger un problème très gênant, voici ce qui change.

C'est la grande mode de ces dernières années, les remasters sont monnaie courante désormais, mais parfois c’est pour le meilleur. C’est un peu ce qu’il se passe avec Days Gone qui avait eu une première sortie assez difficile puisque toute sa partie technique avait de sérieux problèmes. C’est d’ailleurs en très grande partie pour ça que le jeu n’a pas brillé autant qu’il aurait dû. C’est bien dommage puisqu’il a énormément à offrir : de bons personnages, une aventure prenante, un open world plutôt réussi et d’excellentes sensations de survie, notamment face aux impressionnantes hordes d’infectés. À défaut d'avoir le droit à un Days Gone 2 pourtant très demandé par les fans, le jeu de Bend Studio s’offre donc une nouvelle jeunesse avec son remaster PS5. Mais qui dit nouvelle sortie, dit aussi nouveaux problèmes, un premier patch vient donc de voir le jour. Oui, le studio est plutôt réactif.

Days Gone Remastered se met jour sur PS5

Ne vous en faites pas notre test de Days Gone Remaster est en route, mais on peut vous le dire, c’est plutôt réussi. Malgré tout, il reste encore quelques problèmes notamment concernant l’importation de ses données PS4 vers la version PS5 remastérisée. C’est pourtant l’une des fonctionnalités clés de cette nouvelle édition puisqu’elle permet de transporter sa sauvegarde, son avancée, mais aussi ses succès. Ainsi, les joueurs en cours de jeu peuvent reprendre là où ils en sont tout en profitant des nouveautés, notamment les améliorations graphiques.

Notes de patch 1.025.400 pour Days Gone Remastered sur PS5 :

Correction d’un problème lors de l’importation des sauvegardes PS4 qui pouvait provoquer une instabilité

Rien de plus rien de moins pour ce petit hotfix qui ne changera pas drastiquement votre expérience, mais devrait certainement sauver la mise à plusieurs joueurs. Pour le reste, il faudra patienter pour voir si le studio corrigera quelques petits bugs résiduels. Heureusement en l’état, rien de très méchant ne semble venir ternir l'expérience des joueurs.

Source : Bend Studio