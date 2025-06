Un nouveau patch relativement conséquent vient tout juste d’être déployé pour Days Gone Remastered sur PS5 et PS5 Pro. Voici la liste de tous les changements qu’il apporte.

En dépit de la phase compliquée que traverse actuellement le studio, tout juste confronté à une vague de licenciements, le travail continue pour Bend Studio. En effet, alors que les créateurs de Days Gone ont confirmé avoir commencé à travailler sur leur prochain projet, ils n’en oublient pas pour autant leur dernière sortie en date, Days Gone Remastered, qui continue régulièrement d’accueillir de nouvelles mises à jour. Et la dernière en date, déployée plus tôt cette semaine, arrive avec son lot de correctifs.

Un nouveau patch pour Days Gone Remastered

Lancé sur PS5 et PS5 Pro le 24 juin dernier, le patch 1.12 de Days Gone Remastered a en effet permis à Bend Studio de corriger un certain nombre de problèmes encore présents dans le jeu, tout en apportant quelques améliorations de confort pour les utilisateurs. En voici le détail complet, tel que partagé dans le dernier patch notes :

Performance

Corrections de crashs et optimisations du streaming.

Général

Correction d’un problème faisant que les femmes Freakers apparaissaient à un taux plus élevé en dehors des nids.

Correction des emplacements inaccessibles des Growlers en Nouvelle Partie +.

Mises à jour de la zone morte du pavé tactile.

Correction d’un problème faisant que les icones ne se mettaient pas correctement à jour lorsqu’on essayait de faire le plein ou de réparer au camp Mécanique.

Correction d’un problème faisant que l’écran pouvait clignoter en noir de façon aléatoire.

Il y a maintenant un retour d’information sur l’importation d’une sauvegarde PS4 sur le menu principal de Days Gone Remastered.

Correction d’un problème faisant que dans certains cas, les joueurs pouvaient contrôler Deacon alors qu’ils se trouvaient dans le menu principal.

Correction d’un cas où le joueur se retrouvait dans le menu Options lorsqu’il sélectionnait Continuer dans le menu principal.

Mise à jour du texte indiquant dans le menu Options que les indicateurs XP ne sont disponibles qu’en mode Histoire.

Mises à jour générales des classements dans les défis.

Mise à jour de tous les modes de jeu afin d’utiliser un langage cohérent.

Mise à jour de la mini-map pour supprimer correctement les icones.

Les notes de patch par thématiques

Assaut de Horde

Correction d’un problème avec la barre de focus qui restait à l’écran après utilisation.

Tous les points de passage définis seront supprimés lorsque vous choisirez de réinitialiser la carte actuelle dans Days Gone Remastered.

Les Freakers explosent désormais lorsqu’ils sont tués avec des objets jetables. Molotov responsable.

Les interactions avec la boîte de ravitaillement seront mises à jour si le score cible est atteint lorsqu’on se trouve à côté d’elle.

La tâche secondaire « Ouvrir une boîte de ravitaillement » est désormais correctement désactivée pendant la phase de la Horde ultime.

Permadeath

Après avoir complété le mode Permadeath, les fichiers de sauvegarde des joueurs seront convertis en sauvegardes normales dans l’épilogue.

Les graphiques de l’écran de fin pour les modes Permadeath et Speedrun de Days Gone Remastered fourniront désormais les bonnes statistiques.

Correction de l’impossibilité de charger les sauvegardes du mode Permadeath après être mort.

Mode Photo

Les gâchettes adaptatives ne sont plus actives en Mode Photo.

La valeur par défaut de l’intensité Bloom Max a été ajustée correctement.

Correction du curseur de l’heure du jour pour qu’il se réinitialise correctement lorsque le joueur tient le pavé tactile.

Accessibilité

Correction d’un problème où les boulons explosifs laissaient un carré noir sur l’écran mode en Contraste Élevé.

Les paramètres de vitesse de jeu sont désormais cohérents dans les modes de jeu et lors de l’utilisation de la roue d’arme.

Mise à jour de la narration de l’interface utilisateur de Days Gone Remastered afin qu’elle lise correctement les lignes et qu’elle arrête de répéter certaines d’entre elles.

Voilà un patch on ne peut plus fourni pour Days Gone Remastered, donc. Et comme d’habitude, vous connaissez la chanson : la mise à jour devrait automatiquement se lancer à votre arrivée sur le menu de la PS5. Dans le cas contraire, il suffit alors d’aller dans les options accessibles via la vignette du jeu pour procéder manuellement à son installation.

