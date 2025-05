Deux semaines après sa première mise à jour, Days Gone Remastered accueille un nouveau patch incluant un mode graphique supplémentaire et une série de correctifs.

À défaut d’un Days Gone 2 pourtant très réclamé par les joueurs depuis des années, Bend Studio nous a récemment offert la possibilité de replonger dans les aventures de Deacon St John par le biais d’un remaster. À l’instar de The Last of Us Part II avant lui, Days Gone, qui est initialement sorti en 2019, a en effet eu droit à son propre lifting sur PS5, accompagné de quelques contenus inédits pour l’occasion. Et après avoir déployé un premier patch il y a deux semaines, le studio revient aujourd’hui avec une nouvelle mise à jour riche en correctifs.

Un nouveau mode graphique pour Days Gone Remastered

Premier ajout notable de cette version 1.025.717, un nouveau mode graphique fait son apparition dans Days Gone Remastered : le mode « Équilibré ». En l’activant, les joueurs PS5 peuvent ainsi profiter de l’aventure en 1800p et 40 FPS, tandis que les joueurs PS5 Pro passent quant à eux en 2160p, toujours en 40 FPS. Et pour ces derniers, cela peut même aller jusqu’à de la 4K grâce au PSSR. Attention toutefois, Bend Studio précise que cette option n’apparaîtra que si vous possédez un téléviseur supportant le 120 Hz.

De la même manière, les développeurs confirment que le VRR est désormais pris en charge, toujours à condition de disposer d’un téléviseur adapté. En revanche, notez que son activation ne devra pas passer par une option présente dans les menus de Days Gone Remastered, mais dans ceux des réglages de votre console. Enfin, pour en finir avec la partie graphique du patch, le studio indique que des ajustements ont été apportés au mode Performance, tandis qu’un bug d’affichage lié à la fermeture de la map a été corrigé.

© Sony Interactive Entertainment / Bend Studio.

Des correctifs en pagaille

Pour le reste, il s’agit essentiellement de correctifs destinés à améliorer l’expérience de jeu générale. Voici le détail du patch notes :

Performances

Amélioration des temps de chargement et des optimisations du streaming.

Mise à jour de l’input lag pour une meilleure cohérence entre toutes les options de rendu.

Correction de plusieurs crashs.

La map n’est plus bloquée à 30 FPS.

Audio

Amélioration du mixage audio.

Divers ajustements audios. Correction des volumes sonores parfois trop élevés lors de l’utilisation de la moto. Amélioration du volume des dialogues, en particulier pour les événements de prise d’otage. Amélioration du sound design des armes ennemies pour qu’elles soient plus menaçantes. Le son des Freakers est plus fort quand ils sont proches du joueur. Se faire attraper par un Freaker sonne plus intense.



Contrôles

La visée gyroscopique fonctionne comme prévu.

Mode Assaut de Horde

Correction d’un problème audio empêchant le son de tourner en boucle lorsque vous jouez à Assaut de Horde pendant plus de 30 minutes.

Correction des problèmes de navigation de la horde dans certaines zones.

Pour rappel, Days Gone Remastered est maintenant disponible en exclusivité sur PS5. Il est vendu au prix de 49.99€. Notez qu’aucune mise à niveau n’est proposée pour les possesseurs de la version PS4 du jeu.

Source : Bend Studio