Days Gone Remastered met les petits plats dans les grands pour en mettre plein la vue sur PS5 et PC. Ce sera bien plus qu'un simple remaster avec une augmentation de la résolution ou du framerate.

Après Horizon Zero Dawn Remastered, la PS5 et le PC vont accueillir Days Gone Remastered. On n'aurait pas parié sur un retour de la licence, surtout après le refus d'une suite par la direction de Bend Studio, mais Deacon St. John et la horde d'infectés qui le pourchasse vont avoir une seconde chance. Et d'après Kevin McAllister - aucun lien avec celui de Maman j'ai raté l'avion -, responsable produit et création, l'équipe n'a vraiment pas fait les choses à moitié. La différence se verra même si les premières images pouvaient laisser penser le contraire.

Days Gone Remastered veut mettre à profit la puissance de la PS5

Malgré l'annulation de leur nouveau jeu, et malheureusement des licenciements, Bend Studio est encore en place. On espère que cela durera le plus longtemps possible pour les développeurs évidemment. En attendant de repartir sur un projet de grande envergure inédit, l'équipe sortira donc Days Gone Remastered sur PS5 et PC le 25 avril 2025. Le remaster de la rédemption pour peut-être avoir la chance de poursuivre cette histoire ? C'est peut-être l'idée dans le fond.

En tout cas, il semblerait que Days Gone Remastered ait bien plus à offrir que ce qu'on a pu voir avec un premier comparatif vidéo. Selon Kevin McAllister, les années qui séparent Days Gone de son remaster, et les évolutions technologiques, vont permettre d'exprimer davantage la vision. « Il y avait tellement plus à faire pour démontrer le potentiel du jeu. Avec les améliorations graphiques que nous avons apportées, vous allez vite voir la différence. Le jeu est plus lumineux, la qualité des ombres est améliorée, la profondeur du brouillard aussi. Par exemple, la nuit est maintenant beaucoup plus sombre et la lune a un rendu bien plus proche du réel. Le ciel bleu est plus naturel aussi. Days Gone est un jeu aux graphismes très réalistes. Et cela prend une tout autre dimension avec la PS5 ». Days Gone rassure donc les joueurs après la déception des premiers visuels comparatifs.

Au-delà des graphismes en eux-mêmes, cette version PS5 et PC aura des hordes qui vont passer de 500 à 800 mutants avec le mode Assaut Horde. Ce sera l'une des nouveautés de contenus avec les modes Mort permanente et Speedrun. Si ce retour est vraiment concluant, on aura peut-être le droit à un véritable jeu solo Days Gone 2, qui sait !

