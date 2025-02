Sony multiplie ces derniers temps les remasters de jeux sortis sur PS4, comme notamment Horizon Zero Dawn ou The Last of Us Part 2. Une stratégie qui suscite quelque peu l'incompréhension auprès des joueurs, les titres originaux ayant encore de très beaux restes aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, le premier State of Play de l'année a officiellement confirmé l'arrivée de Days Gone Remastered sur PS5 le 25 avril 2025. La vidéo ci-dessous vient comparer son trailer par rapport au jeu original, à ceci près qu'il s'agit de sa version PC.

Days Gone, et les Remasters de jeux PS4 restent

Alors que le Days Gone original profite déjà d'un patch 60 fps sur PS5, Sony persiste et signe dans sa stratégie de remasterisation native de ses licences exclusives sur sa console dernière génération (sauf quand il s'agit de Bloodborne) avec le titre de Bend Studio. Une décision qui n'a clairement pas été vue d'un très bon œil par les joueurs. Notons cela dit que, pour les détenteurs du jeu sur PS4, le passage à son Remaster sera tarifé à « seulement » 10 euros. Sauf que, en regardant le trailer, les différences avec la version de base ne sautent pas franchement aux yeux.

Le constat est d'autant plus parlant dans la vidéo ci-dessous. Celle-ci compare la bande-annonce de Days Gone Remastered avec le portage PC du jeu original, qui plus est sur une grosse machine équipée d'une RTX 4080. Il ne s'agit donc pas d'un comparatif avec son pendant PS4, qui aurait été plus pertinent. Toujours est-il qu'on a ici l'impression de voir exactement la même chose sur les deux images. Pire encore, on peut remarquer des éléments manquants sur le Remaster, comme des taches de sang absentes par rapport au titre original.

Ce qui suscite encore plus l'incompréhension auprès des joueurs s'agissant de ce Remaster, c'est que tout porte à croire qu'un Days Gone 2 ne verra jamais le jour. Peut-on malgré tout y voir une tentative de Sony de mettre un doigt de pied dans la mare et mesurer l'engouement autour de la franchise, pour voir si le développement d'une suite est pertinent ? Rendez-vous en ce sens à partir du 25 avril 2025 pour voir comment s'en sortent les ventes de Days Gone Remastered.

