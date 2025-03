Malgré les retours négatifs suite au premier comparatif de Days Gone Remastered, cette nouvelle version PS5 pourrait bien créer la surprise. Bien que certains estiment que la refonte graphique ne soit pas probante, et que le remaster n'était pas nécessaire pour un jeu de 2019, les précommandes du PlayStation Store ne sont pas en phase avec les critiques. Pour le moment, c'est un carton avec un titre qui parvient à se hisser dans le top 10 de la boutique, alors même qu'il y a une forte concurrence avec entre autres le fantastique Monster Hunter Wilds ou encore Assassin's Creed Shadows.

Days Gone Remastered vous offre votre Platine sur PS5 ou presque

En dépit de son jeune âge, et d'un patch gratuit 60fps sur PS5, Days Gone fera donc son grand retour à partir du 25 avril 2025 dans une version remasterisée. En termes de différences, Bend Studio a fait savoir que cette édition poussera encore plus loin les graphismes avec une distance de rendu du feuillage augmentée, une qualité des ombres et de l’éclairage optimisée, deux modes « Fidélité » en 4K native et « Performance » en 1440p upscalée jusqu'en 4K à 60fps, un framerate débloqué pour les écrans compatibles VRR ou encore la prise en charge de l'audio 3D.

De plus, Days Gone Remastered prévoit de mettre à profit la DualSense pour ressentir les sensations des armes ainsi que les conditions météorologiques comme la pluie et la foudre. Du côté du contenu, cette version sera aussi plus complète avec un mode Photo qui va accueillir de nouveaux réglages, un mode « Assaut de horde » pour survivre à des vagues de hordes de plus en plus conséquentes, un mode « Mort permanente » où vous recommencez depuis le début si vous vous faites croquer, et un mode « Speedrun » pour terminer l'histoire le plus rapidement possible. Enfin, pour les personnes en situation de handicap, des fonctionnalités inédites d'accessibilité seront également ajoutées.

Mine de rien, Days Gone Remastered a tout de même des arguments à faire valoir et on a une bonne nouvelle pour les chasseurs de trophées. Sur X, un internaute a voulu savoir s'il y aurait un Platine « automatique », ce à quoi Bend Studio a répondu par l'affirmative, mais sous réserve d'importer votre sauvegarde PS4 du jeu. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien si vous avez débloquez un grand nombre de trophées, voire tous les trophées et que vous avez déverrouillé le Platine, il y aura un transfert automatique ce qui fait que vous n'aurez pas à tout refaire. Pour rappel, si vous avez déjà l'original, vous n'aurez pas besoin de payer Days Gone Remastered plein mot. Une mise à niveau à 10€ est proposée à toutes celles et ceux qui ont déjà le jeu sur PS4.

Source : Bend Studio.