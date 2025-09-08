On peut le dire, les dernières années n’auront pas été toutes roses pour Bend Studio. Après un Days Gone qui, en dépit de toutes ses qualités, n’a pas pleinement convaincu Sony par sa réception critique, le studio a dû faire face à l’annulation de son dernier projet, qui a entraîné le licenciement d’un tiers de ses effectifs. Heureusement, après un bref retour à Days Gone par le biais d’un remaster, les créateurs de Syphon Filter ont aujourd’hui pu remettre le pied à l’étirer, en se lançant dans un nouveau projet… qui risque encore une fois de diviser.

Les créateurs de Days Gone recrutent pour leur prochain jeu

Et pour cause, alors que Bend Studio est actuellement à la recherche d’un directeur créatif pour son futur jeu, l’une des mentions présentes dans l’offre d’emploi publiée pour l’occasion n’a pas manqué de retenir l’attention des internautes. La raison ? « De l’expérience dans le développement et la conception de jeux multijoueurs » fait partie des qualifications requises pour le poste. En d’autres termes, quelle que soit la nature de ce futur projet, le nouveau jeu des créateurs de Days Gone devrait a minima disposer d’une composante multijoueur.

Sachant que le dernier titre annulé du studio était voué à devenir un jeu service, cela ne manque donc pas de susciter de vives inquiétudes chez les joueurs, qui craignent que Bend Studio ne prenne une nouvelle fois la mauvaise direction. Cela étant, à ce stade, il reste probablement inutile de s’inquiéter plus que de raison. Car comme précisé plus haut, rien ne dit qu’il s’agira d’un titre exclusivement multijoueur. Cela ne pourrait en effet représenter qu’une partie de l’expérience, que ce soit à travers un mode coop ou un mode en ligne bien distinct par exemple.

© Sony Interactive Entertainment / Bend Studio.

Pour le découvrir, il faudra toutefois sans doute attendre encore un bon moment. Car malheureusement, ce n’est pas cette offre d’emploi, particulièrement vague sur la nature exacte du projet, qui va nous aiguiller. Tout ce que l’on sait, c’est que le successeur de Days Gone devrait rester une production AAA dont l’objectif sera de proposer un « concept créatif », « un gameplay engageant et accessible », et « une dimension émotionnelle ». Rendez-vous d’ici quelques années pour découvrir de quoi il en retourne, donc.

Source : PlayStation