Après les propos controversés de John Garvin sur Days Gone, Bend Studio a publié un communiqué officiel. Le message est clair, la société se désolidarise complètement de l'ancien directeur créatif.

Le studio de Days Gone n'est pas woké avec cette déclaration

Trois ans après la sortie de Days Gone, l'ancien directeur créatif John Garvin n'a pas digéré les critiques et la note Metacritic inférieure aux autres exclus PlayStation. Pour lui, il y aurait un principal responsable, le « wokisme ». Cet étrange phénomène obscur qui est « partout » et semble ronger la société pour le développeur.

Il y avait des critiques qui ne pouvaient pas supporter qu'un motard blanc et bourru regarde le c*l de sa compagne.

avait-il expliqué pour se justifier. Un avis personnel qui n'est absolument pas partagé par Bend Studio. Les équipes ont désavoué le message de John Garvin avec un communiqué officiel sur Twitter.

Nous avons pris connaissance des déclarations faites par notre ancien directeur créatif sur Days Gone à propos de son opinion personnelle sur l'accueil critique de notre propriété intellectuelle. Bend Studio ne partage pas son sentiment et cela ne reflète pas non plus les opinions des membres de notre équipe. Notre studio est extrêmement fier du travail accompli sur Days Gone et nous sommes reconnaissants envers tous les développeurs qui y ont mis leur cœur et leur âme. Nous sommes très touchés par le soutien de notre communauté et nous continuerons à partager votre enthousiasme pour notre monde et nos personnages en regardant vers l'avenir.

Outre cette sortie, est-ce que John Gravin concocte un nouveau jeu ? Oui, et comme cette sortie, il risque d'être impopulaire. En collaboration avec Michael Mumbauer (The Last of Us, Uncharted), l'ancien directeur créatif de Days Gone préparent un titre centré sur... les NFT. Ashfall. Le « premier vrai jeu AAA du web 3.0 sur PC et consoles » qui aura une similitude avec DG.

Ce sera encore un univers post-apocalyptique, en monde ouvert, dans lequel les humains tentent de survivre. Un monde qui est dans cet état à cause du réchauffement climatique. Il s'agira d'une « aventure solo connectée » avec par la suite, du PvP et du PvE.