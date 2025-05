Days Gone Remastered est disponible depuis ce 25 avril, pour l'heure uniquement sur PS5. Malgré un certain scepticisme à son annonce il y a quelques mois, le titre remis au goût du jour de Bend Studios par Climax Studios semble avoir connu son petit succès, en affichant le jeu sous son meilleur jour, et de nouveaux trophées et ajouts de gameplay en prime. À tel point que de nombreux fans manifestent à Sony sur Reddit ou les réseaux sociaux leur envie de voir renaître Days Gone 2 de ses cendres.

Les fans veulent remonter à moto avec Days Gone 2

Sorti en 2019 exclusivement sur PS4, le premier opus développé par Bend Studios a malheureusement souffert d'un lancement compliqué. Des soucis de performance et des bugs ont empêché de pleinement briller ce jeu d'aventure en monde ouvert sur fond de balades en moto et de hordes d'infectés. Malgré des prémices prometteurs, ces problèmes lui ont valu un relatif échec tant critique que commercial, du moins à sa sortie. Sa version sur PC en 2021 s'était en revanche bien mieux portée. Malgré tout, un Days Gone 2 proposé par Bend Studios a été refusé la même année.

Six ans plus tard, la PS5 accueillait il y a quelques jours un Remaster permettant d'offrir un second souffle au premier jeu. De nombreux joueurs ont ainsi (re)découvert ce titre compétent de Bend Studios, et redemandent maintenant de refaire un tour en moto en compagnie de Deacon St Johns. On peut notamment lire sur Reddit divers témoignages en ce sens. « Allez Sony, donnez-nous un Days Gone 2 maintenant », « le premier jeu était vraiment bon et avait de très bonnes bases pour permettre une suite. Faites la bonne chose Sony et validez le projet cette fois ». D'autres se montrent plus mesurés, mais tout aussi désireux de jouer à une suite : « je sais que Days Gone ne plaît pas à tout le monde, mais la proposition m'a personnellement beaucoup séduit et j'aimerais énormément voir une suite qui creuse l'histoire de certains personnages du premier jeu ».

Un ensemble de signes propices à la remise en route d'une suite ?

Après le refus initial de Days Gone 2 en 2021, une pétition pour lui redonner une chance avait rassemblé plus de 100 000 signatures. Étant donné que le Remaster du premier semble avoir ravivé l'intérêt des joueurs autour de la franchise spost-apocalyptique, et que le dernier jeu-service en développement chez Bend Studios a été annulé et des développeurs licenciés, peut-on donc malgré ces tristes nouvelles caresser l'espoir de voir cette fameuse suite renaître de ses cendres infectées ? L'avenir nous le dira.

Source : Reddit