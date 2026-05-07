Développé par des vétérans de CD Projekt RED qui ont travaillé notamment sur The Witcher 3, The Blood of Dawnwalker affiche des influences évidentes au chef d'œuvre du studio polonais. Entre autres similitudes, on peut citer un univers dark fantasy mature et la volonté de proposer un RPG où nos choix auront d'importantes répercussions sur le monde qui nous entoure. En parlant de monde, le directeur créatif du jeu a assuré dans une récente interview qu'il faudra s'attendre à une aventure dense, mais aussi relativement condensée.

Le monde impitoyable mais pas démesurément immense de The Blood of Dawnwalker

À l'inverse d'un Crimson Desert et son monde ouvert gargantuesque, The Blood of Dawnwalker entend au contraire proposer un terrain de jeu plus compact, afin d'éviter trop de temps morts et de passages à vide. « J'en ai marre des jeux trop grands. Je n'ai plus le temps pour ça et je préfère des mondes plus petits mais denses et impactants comme ceux des jeux Gothic » a confié Mateusz Tomaszkiewicz, directeur créatif du jeu, dans une interview auprès de GamesRadar+. « Cela cadre de plus davantage avec une échelle réalisable par rapport à la taille de notre équipe ».

Là où The Blood of Dawnwalker veut toutefois se montrer généreux, c'est dans l'impact qu'auront les choix des joueurs sur l'évolution de ce monde et de l'histoire. De ce point de vue, le directeur créatif du jeu a indiqué que Baldur's Gate 3 a été une grande source d'inspiration, avec ses trames narratives tentaculaires et un Larian Studios anticipant avec un génie indécent même les décisions les plus capillotractées de ses joueurs.

Pour rendre cela possible, cela fait d'autant plus sens que The Blood of Dawnwalker propose un monde ouvert à l'échelle raisonnable, afin que les joueurs puissent constater de manière cohérente et directe les répercussions de leurs choix. Malgré un terrain de jeu plus restreint, Rebel Wolves nous promet une durée de vie « entre 55 et 70 heures ». Le titre ne va donc définitivement pas manquer d'activités dans lesquelles on pourra mordre à pleines dents à la sortie de The Blood of Dawnwalker le 3 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : GamesRadar+