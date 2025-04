On sait d’office que le lancement de GTA 6 sera historique. Pas besoin de s’y connaître, de s’appeler madame Irma ou de mettre le nez dans 250 analyses du marché. C’est assurément le jeu le plus attendu de la décennie, le jeu fait peur à la concurrence et plusieurs acteurs majeurs de l’industrie attendent la révélation de la date de sortie pour établir leurs propres plans et les joueurs regardent le trailer en boucle en s’accrochant aux moindres rumeurs. Toujours pas de date précise à se mettre sous la dent, on doit se contenter d’un « fin d’année 2025 » pour l’instant. Mais il se pourrait bien que le vent tourne prochainement.

On en parlait encore il y a peu, au vu des circonstances, une présentation de GTA 6 ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez. La stratégie de Strauss Zelnick, le PDG de Take-two, qui consiste à bien faire mijoter les fans jusqu’au dernier moment. Faire une annonce qu’à quelques mois ou semaines de la sortie. Encore faut-il que cette dernière soit réellement fixée à cette fin d’année. Aux dernières nouvelles, aucun report n’était prévu. On aura certainement des nouvelles là-dessus lors du prochain rapport financier prévu aux alentours du 15 mai prochain.

Si l’on n’a pas réellement d’info concernant cette fameuse date de sortie, les récents mouvements au sein de l’entreprise laissent plutôt présager une bonne nouvelle. Comme beaucoup semblent le penser, il se pourrait bien que GTA 6 vise une sortie aux alentours du mois d’octobre. Le récent décalage de la date de sortie de Borderlands 4 peut être vu comme un signe si l’on essaye de lire entre les lignes. Il se pourrait que le shooter laisse place aux mastodontes en avançant sa sortie de quelques jours. Si vous ne voyez pas le rapprochement entre les deux jeux, sachez qu’il partage tout simplement la même maison mère et par extension le même planning de sortie. Si nous autres pauvres mortels n’avons aucune idée de quand sortira GTA 6, à n’en pas douter en interne, ils doivent certainement y voir plus clair.

Ce n’est évidemment ici que pure spéculation, mais les planètes semblent s'aligner petit à petit. Il va falloir encore patienter un petit peu, mais nous devrions avoir des nouvelles dans les prochaines semaines ou prochains mois, c’est évident.