Le prochain coup de cœur des fans de la formule Metal Gear Solid (MGS) pourrait bien s'être montré à l'occasion de la première conférence State of Play de 2026.

Au milieu d'une avalanche spectaculaires d'annonces lors du dernier State of Play, un titre s'est infiltré durant la conférence PS5 pour créer la surprise. Un titre qui devrait tout particulièrement parler aux fans de la saga Metal Gear Solid, abrégée MGS. Son éditeur historique, Konami, a en effet sorti de son chapeau une nouveauté on ne plus séduisante. En plus de cela, ça sortira dans pas si longtemps.

Konami dévoile un nouveau jeu pour les fans de Metal Gear Solid

Ce fut une vraie surprise : Konami a sorti le grand jeu durant le premier State of Play de 2026. L'éditeur japonais avait plusieurs curiosités à présenter au public, et pas n'importe lesquelles. En plus d'un nouveau Castlevania et de la compilation MGS Vol 2, les amateurs de jeux d'infiltration à la Metal Gear Solid devraient bientôt en avoir pour leur argent avec la nouvelle présentation d'un certain Darwin's Paradox.

Apparu pour la première fois dans nos radars il y a tout juste un an, pour le premier State of Play de 2025 (le calendrier est décidément bien réfléchi), Darwin's Paradox a fait sensation durant la conférence de jeudi dernier. e jeu d'aventure et de plateforme narratif développé par le studio français ZDT Studio et édité par Konami se révèle encore plus prometteur qu'on ne l'aurait cru. Et pour cause : le nouveau trailer fourmillait de clins d'œil à la formule Metal Gear Solid.

Ainsi, Darwin's Paradox impliquera une forte dimension infiltration. S'appuyant sur une identité forte qui ne manque déjà pas d'humour, le nouveau trailer s'est offert une parenthèse faisant explicitement référence à Metal Gear Solid, véritable référence en la matière. Certaines mécaniques ou certaines scènes pourraient donc bien s'inspirer de la célèbre franchise de Konami. Plus encore, le studio ZDT parle d'« hommage à un serpent de la part d'une pieuvre » (« serpent » renvoyant ici à Snake, le personnage emblématique de Metal Gear Solid).

En somme, si vous avez grandi avec Metal Gear Solid, Darwin's Paradox est le jeu à surveiller en 2026. Annoncé pour le 2 avril prochain sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, vous pouvez d'ores et déjà vous en faire une idée. De fait, Konami vient de sortir une démo gratuite jouable sur chacun des supports.