En cette période de fin d’année, Darty nous propose un très beau pack gaming composé de quatre accessoires de la marque Corsair. Dans ce pack, est inclus un clavier, une souris accompagnée de son tapis et un casque filaire doté d'un micro, le tout à moins 25% !

Avec ce pack gaming Corsair, que vous pouvez trouver chez Darty, vous pourrez vous procurer tous les périphériques gaming dont vous avez besoin à très bon prix. Avec un clavier K55 RGB Pro, une souris Harpoon RGB Pro et son tapis MM100, et pour finir, un casque HS50 Pro stéréo.

Darty atomise le prix du pack gaming Corsair

En temps normal, ce pack est vendu à 119,99 €, ce qui est très intéressant vu son contenu. Mais aujourd'hui, chez Darty, vous pouvez l'avoir pour seulement 89,99 €. Par contre, il faudra faire vite avant une éventuelle rupture de stock.

Si vous pensez à renouveler tout votre arsenal gaming d'un seul coup, c'est désormais possible avec Darty et à un prix plus qu’abordable. Ce pack n’est pas créé par n’importe quelle marque, en effet, Corsair est réputée pour la fiabilité et la qualité de ses accessoires gaming.

Le pack gaming Corsair vous offrira un confort gaming optimal

Avec un clavier K55 RGB Pro rétroéclairé sur 5 zones, et une souris RGB Pro, doté de 6 boutons programmables, accompagné d’un tapis MM100 en textile tissé, un casque stéréo filaire équipé d’un microphone unidirectionnel antibruit, serez prêt pour prendre l’avantage sur vos adversaires dans vos jeux préférés.