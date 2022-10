Privés de serveurs depuis quelques temps déjà, les joueurs de Dark Souls font faire grise mine. FromSoftware et Bandai Namco sont porteurs d'une mauvaise nouvelle.

La remise en état des serveurs PC de Dark Souls ne se fera finalement pas. Explications.

C'est terminé pour les serveurs PC de Dark Souls

Le feuilleton du retour des serveurs PC pour la trilogie DS reprend, et malheureusement, la situation ne s'arrangera pas. Si ceux de Dark Souls 3 sont opérationnels, ce ne sera jamais le cas de ceux de Dark Souls : Prepare to Die Edition.

Le compte Twitter officiel du jeu a en effet publié un message pour en informer les joueurs.

Nous avons établi que nous ne serons pas en mesure de réactiver les services en ligne pour la version PC de DS : Prepare to Die Edition qui est sortie en 2012. Et ce en raison du vieillement du système. Nous nous excusons pour la longue attente et vous demandons de faire preuve de compréhension.

Le couperet est donc tombé ! À l'origine, FromSoftware avait dû tout débrancher en catastrophe avant le lancement d'Elden Ring. Une faille permettait à des personnes mal intentionnées d'infiltrer les parties de joueurs afin de leur voler des données sensible.

Mais il y a quand même du positif dans cette histoire. Les fonctionnalités en ligne de Dark Souls 2 : Scholar of the First Sin (DirectX11) ont été réactivées. En revanche pour la version classique DirectX9, les équipes ont encore besoin de temps.