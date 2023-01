En attendant Armored Core 6, Elden Ring 2 ou Bloodborne 2, voici Dark Souls Archthrones. Une production non officielle qui devrait mettre en émoi les adeptes des souls-like.

Le monde du modding a encore frappé et pas qu'un peu. Un groupe d'individus modifie depuis près de deux ans dans son coin Dark Souls 3 pour en faire une version de rêve.

Dark Souls Archthrones est un mod qui permet une refonte de Dark Souls 3 à une échelle encore jamais vue. Il est en développement depuis près de deux maintenant, mais il nous reste encore beaucoup de travail. Une histoire alternative qui se déroule dans cinq mondes uniques, chacun étant accessible depuis le Nexus of Embers. Dans cette version hostile, mais magnifiquement réimaginée de Lothric et d'autres lieux, vous attendent des rencontres avec des boss et alliés. Merci à tous ceux qui nous ont soutenu et continuent de le faire. Nous espérons que vous serez encore dans les parages pour d'autres nouvelles et mises à jour.