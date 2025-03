Pas de remaster officiel en vue pour Dark Souls 3 ? Qu’à cela ne tienne, la communauté s’en charge ! Un tout nouveau mod graphique, disponible dès maintenant sur PC, offre une refonte visuelle impressionnante. Développé par fromsoftserve, connu pour son travail sur le Bloodborne Remaster Project, ce mod améliore l’esthétique du jeu de façon spectaculaire.

Des graphismes plus réalistes et immersifs pour Dark Souls 3

Ce mod apporte un véritable lifting visuel à Dark Souls 3. Les reflets, auparavant trop métalliques, sont corrigés pour un rendu plus réaliste. L’éclairage gagne en naturel avec des ombres dynamiques mieux définies et la suppression des lumières artificielles sur les personnages. L’anti-aliasing, souvent critiqué pour son flou, est remplacé par un TAA via Reshade, offrant une image plus nette et plus fluide. Enfin, les effets de lumière ambiante (SSAO) sont améliorés, ajoutant plus de profondeur aux environnements et renforçant l’immersion. Grâce à ces modifications, le jeu gagne en réalisme tout en conservant son atmosphère sombre et pesante.

Le travail ne s’arrête pas là. Le moddeur a annoncé qu’il prévoit d’améliorer encore plus les textures et d’ajouter un effet de profondeur avec l’occlusion parallax pour Dark Souls 3. Ces mises à jour devraient renforcer encore l’immersion et la qualité visuelle du jeu.

Un moddeur expérimenté aux commandes

Si ce mod est aussi impressionnant, c’est parce que fromsoftserve n’en est pas à son coup d’essai. Il s’est déjà illustré avec son projet de remasterisation de Bloodborne. Son expertise en amélioration graphique se ressent ici, avec des choix techniques efficaces et bien optimisés. Un remaster non officiel qui fait envie. Ceux qui espèrent une version améliorée de Dark Souls 3 peuvent enfin en profiter grâce à ce mod. Facile à installer via Nexus Mods, il offre une alternative sérieuse à un remaster officiel qui semble encore très loin. Pour les joueurs PC, c’est sans doute la meilleure façon de redécouvrir le jeu dans des conditions optimales. À essayer sans hésiter ! Le tout est disponible sur ce lien.

Source : Nexus Mod