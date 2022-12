Dark and Darker est en plein boom et il compte bien capitaliser un maximum sur cette nouvelle popularité. Les fans vont être aux anges

Si vous traînez un peu sur Twitch vous avez certainement entendu parler de Dark and Darker, du studio indépendant Ironmace. Un dungeon crawler très difficile et jouable en multijoueur. En développement depuis quelque temps, le jeu a récemment eu le droit à un regain de popularité (un très gros même) suite au lancement d’une nouvelle phase de test en version alpha. Et face au succès de cette dernière, les développeurs ont pris une décision qui va faire plaisir aux fans.

Vous reprendrez bien un peu de Dark and Darker ?

Le studio derrière Dark and Darker vient en effet d’annoncer qu’il comptait étendre les phases de tests à tout le week-end de Noël au lieu de fermer les serveurs comme cela devait être le cas. Du coup, si vous n’avez pas encore eu le temps de tenter l’aventure avec des potes, c’est le moment ou jamais. Rien de tel qu’un roguelike bien difficile pour aider à digérer les repas de Noël non ?

C'est aussi une manière pour le studio de se faire pardonner des bugs et autres crashs qui ont pu poser problème à ceux qui ont déjà joué. D'ailleurs, les développeurs ont par la suite annoncé qu’une bonne partie de ces bugs avaient été corrigés pour offrir la meilleure expérience possible ce week end. Notez toutefois qu’il en reste encore un paquet, version alpha oblige.

Le test de jeu a été prolongé de 3 jours supplémentaires.

En raison des premiers problèmes de réseau, des instabilités et des problèmes de retour en arrière, nous avons décidé de prolonger le test, comme le veut la tradition.

Si vous voulez vous aussi tester le jeu, il suffit de se rendre sur la page Steam de Dark and Darker et de faire une demande d’accès, avec un peu de chance, vous recevrez votre droit de passage dans les minutes qui suivront votre demande. Le jeu complet quant à lui est prévu pour le quatrième trimestre 2023 et devrait avoir le droit à une période d’Early Access sur PC.