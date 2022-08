Daredevil va faire un retour en force. Après une période de disette, l’anti-héros introduit sur Netflix va officiellement être intégré au MCU via diverses apparitions et une série dédiée.

Prochainement, Charlie Cox reviendra faire régner la justice dans la série She-Hulk : Avocate. Pour faire patienter les fans, Disney a dévoilé un aperçu du nouveau costume de Daredevil.

Voici le nouveau costume de Daredevil

Même acteur, même héros, mais un costume différent. Matt Murdock va enfin renfiler son costume sur petit écran dans la série She-Hulk : Avocate, qui sera diffusée sur Disney+ le 18 août prochain. Le retour de Charlie Cox dans la peau de Daredevil est particulièrement attendu par les fans. Alors, pour faire grimper la hype, Marvel et Disney ont dévoilé un avant-goût de son nouveau costume.

Costume de Daredevil dans She-Hulk

Ce tout nouveau look du héros aveugle devrait plaire aux fans de la première heure. Le costume est en effet très similaire à celui de la série Netflix, mais il présente quelques subtilités avec des touches de jaune sur son casque et ses épaules. Une référence directe aux premiers comics de Daredevil, qui était vêtu principalement de jaune lors des premières apparitions pour rappeler la balance de la justice. Pour rappel, Matt Murdock sera de retour dans plusieurs projets. A commencer par la série Echo, introduite dans le MCU en tant que personnage secondaire de Hawkeye et intimement liée au Caïd.

Premier costume de Daredevil dans les comics

L'avocat aura également sa propre série : Daredevil Born Again, certainement inspirée du comics du même nom. Reste maintenant à savoir si d’autres héros adaptés sur Netflix feront également leur retour. Des rumeurs autour de Jessica Jones et du Punisher se montrent en tout cas particulièrement persistantes.