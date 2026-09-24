Si vous cherchez un nouveau jeu dans le genre de Stardew Valley, le studio Gameparic pourrait bien avoir ce qu'il vous faut. Ça s'appelle Daomei VIllage et c'est un mélange prometteur.

Difficile de faire mieux que Stardew Valley, il faut le dire. Mais après 10 ans sur le cozy farming sim de ConcernedApe, vous cherchez peut-être une autre expérience du genre ? Ce ne sont pas les propositions qui manquent il faut dire. Cela dit, le futur Daomei Village pourrait bien être la bonne surprise de 2026 avec son implantation dans la Chine rurale, sa dimension mythologique et le fait que tous les habitants du villages sont... des criminels ! Si la curiosité vous pique, une démo gratuite est déjà disponible.

Un Stardew Valley like pas comme les autres

Dans la Chine ancienne, incarnez un personnage banni par l'Empereur en personne, prêt à refaire sa vie à la campagne. Un peu comme Stardew Valley ou un Graveyard Keeper, Daomei Village vous invite à rebâtir un village désolé pour retrouver les faveurs impériales. Pour ce faire, vous devrez retrousser vos manches pour cultiver votre propre exploitation, élever des animaux et reconstruire des bâtiments.

Sur le papier, l'expérience a déjà tout pour plaire aux amateurs de Stardew Valley. Mais là où Daomei Village tire son épingle du jeu, c'est qu'il promet un cadre narratif audacieux et original. D'une part, le studio Gameparic puise directement son inspiration dans le folklore et la mythologie chinoise. D'autre part, vos voisins ne seront pas des badauds lambda, mais des criminels avec une histoire propre, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Grave Seaons, lui aussi très attendu.

En plus de cela, Daomei Village ne sera pas qu'un jeu de ferme. Plus qu'une alternative à Stardew Valley, il promet aussi une dimension RPG développée. Comme le très apprécié Kynseed, l'exploration sera donc d'autant plus important. Mais attention, car vous allez vous aventurer en territoire ennemi avec les risques que cela comporte. Au regard de toutes ces composantes, Gameparic devrait nous proposer un titre dans l'air du temps, que vous pouvez déjà essayer gratuitement.

Stardew Valley peut attendre : Daomei Village sortira en 2026

Pour découvrir la version complète, il faudra toutefois patienter encore un peu. Daomei Village est prévu au quatrième trimestre 2026 sur PC, sans date de sortie plus précise annoncée à ce stade. Le jeu est déjà disponible sur Steam dans sa page officielle, où il peut notamment être ajouté à sa liste de souhaits.

En revanche, pas besoin d'attendre plusieurs mois pour tester cette alternative à Stardew Valley. Une démo gratuite est actuellement disponible sur Steam, permettant de découvrir une partie de ses mécaniques et son univers avant la sortie. De quoi se faire une première idée de ce mélange assez improbable entre farming, RPG, criminels et mythologie chinoise sans dépenser un centime.

Une démo gratuite en attendant la sortie de Daomei Village

La concurrence dans les prochains mois sera rude pour les Stardew Valley like avec toutes les nouveautés à venir. Daomei Village a déjà fixé sa fenêtre de sortie pour le quatrième trimestre 2026. La date précise est encore inconnue, mais elle se situera donc entre octobre et décembre prochain. Notons enfin qu'il sera disponible uniquement sur PC.

D'ici-là, si Daomei Village a déjà retenu votre attention, vous pouvez commencer à vous faire la main dessus. En effet, Gameparic met à votre disposition une démo gratuite sur Steam. Lancez-vous dès maintenant dans cette aventure au croisement de Stardew Valley et de Graveyard Keeper.