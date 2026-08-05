À la surprise de personne, c’est bien à cause de GTA 6 que Danganronpa 2x2 a été reporté le mois dernier, et la justification donnée par son créateur ne manque pas d’humour.

Dans l’industrie du jeu vidéo, tout le monde a peur de GTA 6. Grands comme petits, seuls les plus téméraires – pour ne pas dire les plus fous – osent se confronter directement au futur hit de Rockstar Games, à l’instar de Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered, Barbie Rewind et peut-être le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Les autres, de leur côté, préfèrent esquiver la fin d’année, quitte à reporter leur date de sortie à 2027. Fable nous l’a prouvé, mais il est loin d’être le seul. Danganronpa 2x2, par exemple, est également de ceux-là.

C’est en effet ce qu’a révélé son créateur, Kazuta Kodaka, au détour d’une interview pour Crunchyroll. Interrogé sur les raisons ayant poussé le studio à reporter le lancement du jeu à l’année prochaine, ce dernier n’a pas manqué de rappeler qu’un « certain titre AAA / AAAA va bientôt sortir », et que l’équipe « voulait l’éviter un petit peu ». Et bien qu’il ne soit pas directement nommé dans un premier temps, on se doute alors qu’il parle bien évidemment de GTA 6, dont la sortie est attendue pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.

Le bon côté des choses, toutefois, est que cela permettra à Spike Chunsoft d’accorder davantage de temps au développement de Danganronpa 2x2 qui, au-delà de proposer une version remakée de l’histoire de Danganronpa 2: Goodbye Despair, permettra également aux joueurs de découvrir un scénario inédit. Même si, comme le reconnaît Kodaka avec humour, cette décision n'a pas non plus été prise sans arrière-pensée. « Je n’aurais pas eu le temps de développer le jeu tout en jouant à GTA 6, il était donc inévitable que nous repoussions la date de sortie ».

Car oui, les développeurs de jeux vidéo sont aussi des joueurs comme tout le monde, et au-delà même de la peur de se confronter au mastodonte de Rockstar, le fait est qu’eux aussi risquent de passer de très (trop) nombreuses heures à arpenter les rues de Vice City dès le mois de novembre. Les fans de Danganronpa devront donc prendre leur mal en patience en attendant l’arrivée de Danganronpa 2x2, qui ne dispose pour l’heure d’aucune date de sortie précise. Le titre est toutefois annoncé pour 2027 sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Source : Crunchyroll