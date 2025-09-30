Près de vingt ans plus tard, une explication plus claire commence enfin à émerger du côté du créateur de GTA pour cette licence devenue culte. Que sait-on exactement ?

Voilà presque vingt ans que les fans attendent une suite à Bully. Sorti en 2006, le jeu de Rockstar, créateur de GTA, avait surpris tout le monde avec son mélange d’action, d’humour et de satire sociale dans un cadre scolaire inédit. Acclamé par certains, critiqué par d’autres, il avait tout d’un futur classique. Pourtant, malgré son succès, Bully 2 n’a jamais dépassé le stade de la rumeur.

Un projet abandonné faute de temps et de ressources pour les créateurs de GTA

Lors du Comic Con de Los Angeles, Dan Houser, cofondateur et ancien scénariste en chef de Rockstar Games, est revenu sur cette absence qui intrigue encore aujourd’hui. Interrogé par IGN, il a expliqué que le problème ne venait pas d’un manque d’envie ou d’idées, mais d’une limite beaucoup plus simple : l’organisation interne du studio.

« Je pense que c’était simplement une question de bande passante », a confié Houser. « Avec une petite équipe créative et un noyau de direction limité, on ne peut pas lancer tous les projets qu’on voudrait. »

En clair, Rockstar devait choisir ses priorités. Et à l’époque, GTA et Red Dead Redemption prenaient déjà toute la place. Résultat : Bully 2 est resté sur la touche.

Bully

Rockstar, entre ambition et contraintes

Ce témoignage met en lumière une réalité souvent oubliée. Même les plus grands studios ne peuvent pas tout produire. Rockstar, derrière GTA, a toujours fonctionné avec un noyau créatif réduit, capable de donner une identité forte à ses licences, mais au prix de sacrifices. Bully 2 en est l’exemple parfait : une suite désirée, mais impossible à réaliser sans détourner des ressources des franchises phares.

Depuis son départ en 2020, Dan Houser a lancé Absurd Ventures, une société tournée vers de nouveaux projets multimédias. Pendant ce temps, Rockstar concentre toute son énergie sur GTA 6, attendu pour le 26 mai 2026.

Et demain ?

Alors, doit-on faire une croix sur Bully même avec GTA 6 en route ? Pas forcément. Le jeu soufflera ses 20 ans en 2026, une date symbolique qui pourrait servir de tremplin pour un remaster ou même un remake. Rien n’a été annoncé officiellement, mais l’histoire récente a montré que des licences mises de côté peuvent revenir sur le devant de la scène quand on s’y attend le moins.

En attendant, les joueurs devront se contenter de leurs souvenirs de Jimmy Hopkins et de Bullworth Academy. Mais l’espoir reste intact : Bully fait partie de ces titres dont les fans n’ont jamais cessé de réclamer le retour. Et dans l’univers du jeu vidéo, tout reste possible.

Source : IGN