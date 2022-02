Daedalic Entertainment est un studio/éditeur allemand derrière notamment l'excellent Ken Follett's The Pillars of the Earth. Nous avions d'ailleurs en 2017 (à l'époque de la sortie) eu l'occasion de rencontrer les équipes de développement. Récemment ils sont plus connus pour être derrière le jeu Gollum, à ce jour l'un des seuls jeux Seigneur des Anneaux que l'on connait. Le studio en lui même est composé de 87 personnes.

Un achat Made in France

La qualité allemande au service de la France ? En tout cas c'est Nacon, filiale de BigBen qui vient de faire l'acquisition de l'entreprise allemande pour pas moins de 53 millions d'euros, ce qui est une très coquette somme. Nacon déclare à ce sujet :

Grâce à cette acquisition stratégique, la plus importante jamais réalisée par l'entreprise, Nacon renforce sa position de leader des jeux AA et bénéficie des synergies entre les deux maisons d’édition aux profils complémentaires pour solidifier sa position de marque leader dans le domaine du jeu.

À quoi s'attendre avec Daedalic dans le giron de Nacon ?

Ce n'est pas le premier rachat effectué par la boite française puisqu'il ont aussi récupéré Midgar Studio ou encore Passtech Games ces dernières années. Mais ici la différence c'est que Daedalic n'est pas qu'un studio de développement mais aussi un éditeur. Ils ont donc un savoir faire différent et plus large et cela permettra surement d'autres opportunités pour le groupe Nacon.