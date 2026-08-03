L’attente jusqu’à la sortie de Cyberpunk 2 va peut-être réclamer une bonne dose de patience aux fans de Cyberpunk 2077, mais heureusement, CD Projekt RED a bien d’autres projets sous le coude pour les y aider. On pense notamment à la saison 2 de Cyberpunk Edgerunners, bien sûr, mais pas que. Car d’ici quelques semaines, le 31 octobre plus précisément en France, sortira également Cyberpunk TCG, un nouveau jeu de cartes qui, à l’approche de sa sortie, continue de se dévoiler par petites touches avec la révélation de six nouvelles cartes.

Six nouvelles cartes de Cyberpunk TCG dévoilées

À l’occasion du Gen Con 2026, organisé ce week-end à Indianapolis aux États-Unis, les créateurs du jeu de cartes aux couleurs de Cyberpunk 2077, WeirdCo, ont en effet braqué les projecteurs sur le projet, qui a fait l’objet de multiples démonstrations et annonces lors du salon. Parmi elles notamment : la révélation de quatre nouvelles cartes, qu’il sera possible d’obtenir via les différents packs mis en vente dès la fin d’année. Cela comprend :

  • The Relic, qui permettra aux joueurs de Cyberpunk TCG de récupérer gratuitement un corps « plus grand, plus fort et plus performant » de leur pile de défausse
  • Pacifica Netrunner, qui permettra d’immobiliser une unité adverse pendant un tour si la Street Cred du joueur est un nombre pair
  • Pyramid Song, qui permettra à ceux contrôlant un D4 de valeur 1 de réduire la puissance d’une unité adverse de 4 et d’envoyer au fond du paquet une unité adverse dont la puissance est de 0
  • Johnny Silverhand: Rocking Renegade, une carte Legend qui permettra aux unités du joueur d’attaquer les unités adverses épuisées, tout en rendant les Rockers plus puissants et en octroyant des récompenses
  • CD Projekt RED
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  • Cyberpunk TCG
  • Cyberpunk TCG
© WeirdCo / CD Projekt RED

Et les choses ne s’arrêtent d’ailleurs pas là, puisqu’en marge de ces quatre nouvelles cartes dévoilées par WeirdCo, IGN a également eu la primeur sur la révélation de deux autres cartes Cyberpunk TCG, qui sont les suivantes :

  • Jackie Welles: Mama’s Favorite, une carte Legend de puissance élevée permettant de voler des gigs supplémentaires lorsqu’il attaque tout en protégeant vos unités
  • Judy Alvarez: Nothing to Doubt, qui permettra de jouer plus facilement les cartes les plus puissantes de son deck à moindre coût, à condition toutefois de disposer de 5 RAM bleues
  • Cyberpunk
  • Cyberpunk TCG
© WeirdCo / CD Projekt RED

Plusieurs packs déjà disponibles à la précommande

Pour rappel, plusieurs packs de Cyberpunk TCG sont d’ores et déjà disponibles à la précommande chez Micromania. Cela va du simple booster de 12 cartes, vendu au tarif de 5.99€, au Display de 24 Boosters, qui monte alors jusqu’à la coquette somme de 139.99€ pour un total de 288 cartes. Ceux qui le souhaitent peuvent également s’offrir l’un des deux Starter Deck disponibles, qui proposent chacun un style de jeu différent pour 29.99€. Toutes les informations à leur sujet sont disponibles dans notre article dédié.

Sources : WeirdCo, IGN