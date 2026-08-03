À l’approche de sa sortie, Cyberpunk TCG, jeu de cartes inspiré de l’univers de Cyberpunk 2077, continue de se dévoiler plus en détails avec la révélation de six nouvelles cartes.

L’attente jusqu’à la sortie de Cyberpunk 2 va peut-être réclamer une bonne dose de patience aux fans de Cyberpunk 2077, mais heureusement, CD Projekt RED a bien d’autres projets sous le coude pour les y aider. On pense notamment à la saison 2 de Cyberpunk Edgerunners, bien sûr, mais pas que. Car d’ici quelques semaines, le 31 octobre plus précisément en France, sortira également Cyberpunk TCG, un nouveau jeu de cartes qui, à l’approche de sa sortie, continue de se dévoiler par petites touches avec la révélation de six nouvelles cartes.

Six nouvelles cartes de Cyberpunk TCG dévoilées

À l’occasion du Gen Con 2026, organisé ce week-end à Indianapolis aux États-Unis, les créateurs du jeu de cartes aux couleurs de Cyberpunk 2077, WeirdCo, ont en effet braqué les projecteurs sur le projet, qui a fait l’objet de multiples démonstrations et annonces lors du salon. Parmi elles notamment : la révélation de quatre nouvelles cartes, qu’il sera possible d’obtenir via les différents packs mis en vente dès la fin d’année. Cela comprend :

The Relic , qui permettra aux joueurs de Cyberpunk TCG de récupérer gratuitement un corps « plus grand, plus fort et plus performant » de leur pile de défausse

, qui permettra aux joueurs de Cyberpunk TCG de récupérer gratuitement un corps « plus grand, plus fort et plus performant » de leur pile de défausse Pacifica Netrunner , qui permettra d’immobiliser une unité adverse pendant un tour si la Street Cred du joueur est un nombre pair

, qui permettra d’immobiliser une unité adverse pendant un tour si la Street Cred du joueur est un nombre pair Pyramid Song , qui permettra à ceux contrôlant un D4 de valeur 1 de réduire la puissance d’une unité adverse de 4 et d’envoyer au fond du paquet une unité adverse dont la puissance est de 0

, qui permettra à ceux contrôlant un D4 de valeur 1 de réduire la puissance d’une unité adverse de 4 et d’envoyer au fond du paquet une unité adverse dont la puissance est de 0 Johnny Silverhand: Rocking Renegade, une carte Legend qui permettra aux unités du joueur d’attaquer les unités adverses épuisées, tout en rendant les Rockers plus puissants et en octroyant des récompenses







© WeirdCo / CD Projekt RED

Et les choses ne s’arrêtent d’ailleurs pas là, puisqu’en marge de ces quatre nouvelles cartes dévoilées par WeirdCo, IGN a également eu la primeur sur la révélation de deux autres cartes Cyberpunk TCG, qui sont les suivantes :

Jackie Welles: Mama’s Favorite , une carte Legend de puissance élevée permettant de voler des gigs supplémentaires lorsqu’il attaque tout en protégeant vos unités

, une carte Legend de puissance élevée permettant de voler des gigs supplémentaires lorsqu’il attaque tout en protégeant vos unités Judy Alvarez: Nothing to Doubt, qui permettra de jouer plus facilement les cartes les plus puissantes de son deck à moindre coût, à condition toutefois de disposer de 5 RAM bleues



© WeirdCo / CD Projekt RED

Plusieurs packs déjà disponibles à la précommande

Pour rappel, plusieurs packs de Cyberpunk TCG sont d’ores et déjà disponibles à la précommande chez Micromania. Cela va du simple booster de 12 cartes, vendu au tarif de 5.99€, au Display de 24 Boosters, qui monte alors jusqu’à la coquette somme de 139.99€ pour un total de 288 cartes. Ceux qui le souhaitent peuvent également s’offrir l’un des deux Starter Deck disponibles, qui proposent chacun un style de jeu différent pour 29.99€. Toutes les informations à leur sujet sont disponibles dans notre article dédié.

Sources : WeirdCo, IGN