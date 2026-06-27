Alors que la suite de Cyberpunk 2077 est probablement très lointaine, No Law, une solide alternative à venir en principe un peu plus tôt nous donne un rendez-vous important.

Annoncé pour la première fois aux Game Awards 2025, un nouveau jeu qui s'inspire de canons du fameux sous-genre dystopique de la science-fiction comme Deus Ex ou Cyberpunk 2077 avait attiré notre attention : No Law. Il s'agit en effet du prochain projet du studio suédois Neon Giant, à qui l'on doit déjà The Ascent, un autre titre affichant clairement une esthétique cyberpunk. Si nous n'avions eu droit qu'à une courte bande-annonce à la cérémonie de fin d'année de Geoff Keighley, celui-ci se montrera davantage très bientôt.

Un rendez-vous à retenir pour une nouvelle dose de RPG immersif à la sauce Cyberpunk avec No Law

Même si beaucoup d'amateurs du genre attendent naturellement Cyberpunk 2, celui-ci ne risque malheureusement pas de sortir avant encore de très longues années, CD Projekt RED se concentrant pour l'heure principalement sur The Witcher 4. Qu'à cela ne tienne, No Law pourrait se placer comme une alternative sérieuse, bien qu'il ne dispose pas non plus d'une date de sortie.

Nous pourrions justement avoir une annonce en ce sens pour ce RPG immersif empreint d'une délicieuse ambiance cyberpunk. KRAFTON, l'éditeur du jeu, a en effet dévoilé son lineup d'annonces pour le salon de la Gamescom 2026, qui se déroulera pour rappel du 26 au 30 août à Cologne, en Allemagne, avec diverses conférences retransmises en direct, comme l'Opening Night Live.

Parmi les jeux que KRAFTON présentera à la Gamescom 2026, nous avons donc notamment No Law, qui devrait avoir droit à une présentation en bonne et due forme de Port Desire, la ville cyberpunk dans laquelle on fera évoluer Harker, un ancien militaire qui va se faire rattraper par son passé. Nous devrions donc avoir droit à une plus ample illustration de son gameplay, et potentiellement une date de sortie pour accompagner le tout. Outre ce RPG cyberpunk prometteur, KRAFTON présentera également à la Gamescom un nouveau titre de PUBG Studios, le jeu d'aventure narratif coopératif Age Twisters, Project ZETA et le hack'n slash TARAE The Unbound. Rendez-vous donc fin août pour découvrir tout cela.

Source : KRAFTON