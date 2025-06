Un tout nouveau public va pouvoir s'essayer au jeu à succès de CD Projekt. En effet, Cyberpunk 2077 est disponible sur Nintendo Switch 2 depuis le lancement de la console, le 5 juin dernier. L'aventure à Night City est donc loin d'être terminée. C'est peu de le dire, d'ailleurs, au regard des projets annexes qui fleurissent autour du titre. Un nouveau vient d'être annoncé et il devrait surprendre autant que plaire aux fans.

Cyberpunk 2077 joue cartes sur table

Les fans de Cyberpunk 2077 sont relativement gâtés. Le jeu de CD Projekt met en ébullition l'imagination des créateurs externes, pour des productions diverses qui prolongent l'expérience. L'exemple le plus parlant est évidemment la série d'animation Edgerunners, disponible sur Netflix. Cependant, c'est loin d'être la seule. La prochaine à voir le jour n'est autre qu'un jeu de cartes officiel !

Dernièrement, nous vous parlions du set de cartes traditionnelles à l'effigie de The Witcher 3 édité par Dyenamik. Le fabricant avait déjà proposé une collection dédiée à Cyberpunk 2077 auparavant. Cette fois, ce n'est plus d'as, roi, reine et valet dont il est question, mais bien de cartes à jouer avec leurs propres règles, dans l'univers futuriste de CD Projekt.

Le studio collabore ici avec la boîte Night Crew pour le développement de « Cyberpunk Legends ». Ce jeu de cartes a été pensé comme une expérience ludique à part entière. Chaque deck propose sa propre campagne connectée aux autres. Mais attention, l'ambition est de rester accessible ! Pas besoin de maître du jeu, ni de bible du lore à parcourir : vous avez les cartes en main dès le départ avec la promesse d'apprendre les règles « en 5 minutes ».

Cyberpunk Legends se présente comme un jeu stratégique avec un scénario pour des parties d'1h30 à 2 heures. Seul ou jusqu'à 4 participants en coopération, il vous invite à bâtir votre propre légende en hackant le système, avec des choix cruciaux à faire qui peuvent avoir des conséquences mortelles. Pour tout amateur de Night City, ce jeu sera non seulement un bel ajout à votre collection, mais aussi une plongée captivante dans la licence.

Pour le moment, pas de prix de vente, ni de précommande. Simplement l'annonce de Night Crew Games. Cependant, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site officiel du fabricant afin de vous inscrire pour recevoir une invitation au lancement des préventes. Ce faisant, vous aurez une chance d'obtenir une carte exclusive et limitée de Johnny Silverhand !

