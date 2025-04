C’est le genre d’annonce qu’on ne voit pas venir, mais qui fait tout de même son effet. Wuthering Waves, le gros RPG d’action signé Kuro Game, a révélé une collaboration officielle avec Cyberpunk: Edgerunners, la série animée culte de Netflix. Le crossover est prévu pour 2026, et il promet déjà de faire du bruit.

Cyberpunk Edgerunners s'invite

D’un côté, on a Wuthering Waves : un monde ouvert nerveux, des combats dynamiques, et une ambiance futuriste teintée de fantasy. De l’autre, Cyberpunk Edgerunners, un concentré de style et de violence, avec son esthétique cyberpunk et ses personnages marquants.

À première vue, ces deux licences n’ont pas grand-chose en commun. Et pourtant, l’idée fonctionne. La rencontre de ces deux univers pourrait donner naissance à quelque chose de vraiment original, surtout si elle est bien intégrée dans l’expérience de jeu.

Des personnages jouables au programme ?

Pour le moment, peu de détails ont été partagés sur ce crossover Cyberpunk. Mais selon certains échanges repérés sur les réseaux sociaux, des personnages de la série pourraient devenir jouables dans Wuthering Waves. Les noms de David et Lucy reviennent souvent dans les spéculations. Ce genre de contenu pourrait prendre plusieurs formes : skins exclusifs, quêtes dédiées, ou même un événement temporaire. Tout est encore possible, et l’équipe promet plus d’infos dans les mois à venir.

Derrière ce partenariat, on devine une stratégie claire. Aujourd’hui, les collaborations entre jeux vidéo et séries animées sont devenues un vrai levier pour capter l’attention. Surtout quand le jeu n’est pas encore sorti. En s’associant à Cyberpunk: Edgerunners, Wuthering Waves cherche sans doute à séduire un public plus large, notamment à l’international.

Et c’est malin. Car Edgerunners a laissé une forte impression auprès des fans, bien au-delà du cercle habituel des joueurs de Cyberpunk 2077. Cette collab pourrait donc attirer de nouveaux curieux vers Wuthering Waves, tout en offrant un bonus sympa aux fans déjà conquis.

Source : Kuro Game