Avis aux fans de Cyberpunk Edgerunners, voici un objet que vous ne devez pas manquer dans votre collection et qui vient tout juste d'être en stock en France.

Trois ans après la sortie de Cyberpunk Edgerunners sur Netflix, l'excellente série d'adaptation de l'univers de Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED a cette année fait l'objet de deux annonces importantes pour les fans. D'une part, une suite, mais sous la forme d'une nouvelle histoire, est actuellement en production, toujours en partenariat entre le studio polonais et le studio d'animation japonais Trigger. D'autre part, les amateurs de physique ont également eu droit à un coffret Blu-Ray pour regarder la première saison sans avoir à passer par Netflix. C'est justement sur ce dernier point qu'il y a encore eu du nouveau très récemment pour les collectionneurs.

Un nouveau gig à saisir au plus vite pour les fans collectionneurs de Cyberpunk Edgerunners

Après un premier coffret Blu-Ray « classique » et un autre en édition limitée de Cyberpunk Edgerunners annoncés à l'Anime Expo 2025 aux États-Unis en juillet dernier, une autre édition Blu-Ray spéciale est en stock en France dès maintenant, permettant de (re)découvrir l'histoire tragique de David et sa bande de mercenaires du futur. Il n'est en effet pas question ici d'un coffret comprenant l'intégralité des 10 épisodes de la série ainsi que divers goodies dont un livret exclusif, un storyboard complet de l'épisode final et une affiche commémorative.

Ce nouveau coffret Blu-Ray de Cyberpunk Edgerunners s'avère en effet plus « simple » dans sa présentation, mais il prend cependant la forme d'un boîtier steelbook. Soit un contenant plus robuste, sur lequel on retrouve tout de même la superbe illustration du précédent coffret Blu-Ray, à savoir David et Lucy dans leur ultime et déchirante étreinte dans l'épisode final de la série.

Coffret Blu-Ray Cyberpunk Edgerunners Steelbook. © CD Projekt RED

Où commander ce coffret Blu-Ray Steelbook ?

Si vous souhaitez ajouter ce coffret Blu-Ray steelbook de Cyberpunk Edgerunners à votre collection, vous pouvez d'ores et déjà le commander dans deux boutiques où il est encore en stock, comme suit :

À noter que commander via Fnac permet de recevoir 10 euros offerts sur une future commande en entrant le code NOEL10D50. À vous donc de saisir ou non ce nouveau gig de Edgerunners, chooms.

Sources : Leclerc ; Fnac