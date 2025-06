En attendant une nouvelle série d'adaptation dans le foisonnant univers de Cyberpunk 2077, la très populaire série Netflix Cyberpunk Edgerunners s'offre encore un collector de très belle facture, actuellement disponible en précommandes. Ce superbe produit provient toutefois du Japon et n'est clairement pas donné...

Un collector ultra preemos pour Cyberpunk Edgerunners... à condition d'allonger les eddies

Trois ans après sa sortie sur Netflix, Cyberpunk Edgerunners continue de faire des émules grâce à divers produits dérivés, en attendant que le talentueux studio d'animation japonais Trigger nous régale d'une nouvelle histoire dans l'univers dystopique de CD Projekt RED. Après un manga à son attention, le produit qui nous intéresse se focalise une fois encore sur la très populaire Rebecca, avec une superbe statuette fabriquée par Prime 1 Studio, basé au Japon.

Cette statuette en lien avec Rebecca se décline en réalité en deux versions : « Deluxe Bonus » et « Regular ». Les deux affichent ce personnage central de Cyberpunk Edgerunners dans une pose dynamique sur une table s'inspirant du célèbre bar Afterlife. La version Deluxe inclut cependant en supplément différentes têtes pour représenter différentes émotions du personnage.

Ces deux statuettes à l'effigie de Rebecca sont actuellement disponibles en précommande, pour une livraison par ailleurs très lointaine, entre septembre et décembre 2026, et qui plus est à des prix malheureusement assez exorbitants. Comptez en effet 1 199 dollars pour la Deluxe, et 999 dollars pour la version Regular. Un produit qui s'adresse donc définitivement à de véritables amoureux de Rebecca et Cyberpunk Edgerunners, qui ont quelques eddies à flamber.

Source : Prime 1 Studio