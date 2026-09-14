Cyberpunk Edgerunners vient de faire une grosse annonce surprise, mais ce n'est pas la seule concernant la licence de CD Projekt qui compte bien séduire encore plus de nouveaux joueurs.

Après une première saison à succès, Cyberpunk Edgerunners s'apprête à revenir avec une toute nouvelle saison dès le 20 octobre 2026 sur Netflix. La série compte clairement créer l'évènement et a même d'ores et déjà annoncé une nouvelle collaboration avec Overwatch pour 2027. CD Projekt se rapproche d'ailleurs toujours plus de Blizzard puisqu'il a été annoncé à la surprise générale que Cyberpunk 2077 rejoindra prochainement Battle.net aux côtés de The Witcher 3.

Cyberpunk Edgerunners 2 arrive dans Overwatch

Il y a de l'amour dans l'air entre CD Projekt et Blizzard dont les liens se resserrent peu à peu. L'univers de Cyberpunk débarque sur Battle.net avec une grosse collaboration entre Overwatch et Cyberpunk Edgerunners. Le shooter ultra-populaire a pris l'habitude de multiplier les collabs pour nous servir des cosmétiques très souvent superbes. Persona 5, Avatar, le dernier maître de l'air, Hello Kitty, Gundam… les licences invitées sont nombreuses et variées.

Comme annoncé lors de la BlizzCon 2026, décidément riche en surprises, Cyberpunk Edgerunners s'ajoutera à la liste des collaborations d'Overwatch dès 2027 bien que l'on n'ait pas encore de date exacte. Le contenu n'a pas été dévoilé non plus, mais il s'agira a minima d'un lot de cosmétiques pour certains personnages du jeu. On ne sait pas encore quels seront les heureux élus, mais Sombra fait d'office une héroïne de choix avec son look et son amour pour le hack qui fait d'office penser aux Netrunners d'Edgerunners.

Cyberpunk 2077 annoncé sur Battle.net en 2026

Autre surprise de taille en plus de l'annonce autour de Cyberpunk Edgerunners, Cyberpunk 2077 rejoindra très prochainement le catalogue de Battle.net pour y rejoindre The Witcher 3 qui a ouvert la voie il y a quelques semaines. Il n'y a pas encore de date précise pour l'arrivée de Cyberpunk 2077, Blizzard s'est contenté de nous affirmer que cela arriverait avant la fin 2026. L'extension Phantom Liberty sera également disponible.