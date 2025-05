Trois ans après avoir connu un énorme carton sur Netflix, Cyberpunk Edgerunners se rappelle encore à notre bon souvenir. La série d'animation réalisée par le talentueux Studio Trigger a en effet depuis fait l'objet de nombreux produits dérivés, comme un manga prequel centré sur Rebecca. Le mois dernier, il était question d'une nouvelle série de produits dérivés, qui s'est encore étoffée en ce mois de mai.

Cyberpunk Edgerunners de nouveau à la mode new edge

Le mois dernier, Cyberpunk Edgerunners annonçait la création d'un partenariat avec Insert Coin pour développer une gamme de vêtements aux couleurs de la série Netflix à succès et en hommage à ses personnages emblématiques. Ce partenariat avait alors pris la forme de la veste iconique de David Martinez, ainsi que de deux tee-shirts aux couleurs de Lucy et Rebecca.

Un mois plus tard, Cyberpunk Edgerunners renoue ce partenariat et annonce de nouveaux vêtements et accessoires à l'effigie de la série. Le plus gros morceau prend la forme d'un hoodie (affiché à (65,53 euros) mettant encore une fois Rebecca en vedette. Nous avons également un tee-shirt (à 25,20 euros) présentant l'artwork principal de la série. Au niveau des accessoires, nous avons trois paires de chaussettes (aux couleurs respectivement de David, Lucy et Rebecca, encore eux. Chaque paire s'affiche à 6,04 euros.

Enfin, la panoplie d'accessoires en lien avec Cyberpunk Edgerunners se complète par un sac (17,13 euros), ainsi qu'une couverture (45,36 euros) sur laquelle figure l'iconique plan dans la Danse Sensorielle de David et Lucy sur la Lune. Comme pour les premiers vêtements dévoilés le mois dernier, vous retrouverez tout cela sur le site officiel d'Insert Coin, cité en source ci-dessous. Voilà une manière comme une autre d'attendre de voir ce que Netflix et Studio Trigger pour la nouvelle série dans le passionnant univers de Cyberpunk 2077.

