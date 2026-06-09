Cela fait déjà 4 ans que Cyberpunk Edgerunners a créé la surprise sur Netflix en se hissant parmi les meilleures adaptations de jeux en œuvres audiovisuelles. En l'occurrence, en série d'animation se basant sur l'univers de Cyberpunk 2077, mais avec une histoire et des personnages complètement originaux, le tout en partenariat étroit avec CD Projekt RED et Studio TRIGGER. Le résultat fut une première saison de très haute volée, avec des personnages captivants et une conclusion déchirante pour nombre d'entre eux. Par l'entremise d'un crossover récent, certains fans ont cependant découvert une réunion pour le moins douce-amère. Pour en parler, nous risquons toutefois de SPOILER un élément majeur du final de la première saison. N'allez donc pas plus loin si vous ne l'avez pas encore vu (et foncez voir ça par la même occasion).

Une nouvelle scène crossover de Cyberpunk Edgerunners qui fait des vagues

Ce 8 juin 2026, rappelons que Cyberpunk Edgerunners était la grande vedette d'un crossover avec Wuthering Waves par l'entremise de la version 3.4 du jeu. Cela a permis d'y introduire Rebecca et Lucy en tant que personnages jouables, la première étant accessible gratuitement. Les développeurs ont définitivement mis les petits plats dans les grands pour attirer les fans en reproduisant avec grande fidélité plusieurs éléments de la série Netflix. Ils ont également étroitement collaboré avec CD Projekt RED afin d'offrir aux fans une collab digne de ce nom qui, d'après le scénariste principal de la série, serait même canon à l'univers de Cyberpunk 2077.

Wuthering Waves a poussé le crossover Cyberpunk Edgerunners à un tel point qu'une scène onirique en particulier a provoqué de vives émotions au sein de la communauté, alors qu'on peut voir Lucy et David, le personnage principal de la saison 1, se retrouver pour une dernière étreinte dans un paysage lunaire. Il s'agit d'une scène particulièrement émouvante suite à la fin on ne peut plus déchirante et tragique de la série, qui n'a pas manqué de mettre de la poussière de Lune dans les yeux de nombreux fans.

Ce crossover entre Wuthering Waves et Cyberpunk Edgerunners est par ailleurs un bon moyen de les aider à patienter, alors qu'on attend ce 3 juillet 2026 des nouvelles de la saison 2 via un panel spécial à l'occasion de l'Anime Expo 2026. De ce que l'on en sait pour l'instant, il va en tout cas falloir se préparer à une nouvelle histoire encore plus violente et sanglante, et à encore beaucoup de poussière dans les yeux, selon les scénaristes de CD Projekt RED. Vivement ?

Source : X.com