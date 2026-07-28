Il se pourrait que Cyberpunk Edgerunners boucle bientôt la boucle avec un jeu adaptant la série d'animation qui adapte elle-même le jeu Cyberpunk 2077, en tout cas d'après un leak.

Tandis que la saison 2 de Cyberpunk Edgerunners va arriver sur Netflix dans le courant de cet automne 2026 et que CD Projekt RED travaille entre autres sur la suite de Cyberpunk 2077, le studio polonais préparerait apparemment en coulisses avec un studio partenaire une adaptation de la série d'animation à succès de Studio Trigger. C'est en tout cas ce qu'un leak récent suggère, et si la chose se vérifie, on pourrait avoir droit à un projet particulièrement prometteur et pertinent. Mais il se pourrait aussi qu'il ne voit jamais la lumière du jour. On enfile notre combi de Netrunner pour décortiquer tout ça.

Un jeu adaptant la série d'adaptation Cyberpunk Edgerunners a leaké

Le leak autour d'un jeu d'adaptation de Cyberpunk Edgerunners nous provient d'un rapport de nos confrères chez MP1st, qui fait état d'une collaboration entre CD Projekt RED et WayForward (Shantae, River City Girls) via le CV d'un ancien développeur du studio. Sur celui-ci, on découvre qu'un titre portant le nom de code « Project Gimini » était en phase de Recherche & Développement entre 2025 et 2026.

L'idée derrière ce projet visiblement à échelle relativement modeste était d'adapter Cyberpunk Edgerunners en « beat'em up 2,5D avec support du rollback netcode », évoquant directement la série River City Girls du même studio, mais dans l'univers dystopique du titre de CD Projekt RED, avec le style artistique du studio d'animation japonais Trigger. Tout cela incorporerait des fonctionnalités multijoueur, à en juger par la mention de « rollback netcode », qui a pour objectif de limiter au maximum les problèmes de latence dans les jeux de combat en ligne.

Un projet encore vivant ou annulé ?

Sur le papier, ce projet Gemini visant à marier la formule des jeux WayForward avec Cyberpunk Edgerunners pourrait être une adaptation très prometteuse de la série d'animation de Studio Trigger. Sauf que le reste du CV de l'ancien développeur du petit studio pourrait laisser entendre que ce titre pourrait ne jamais voir le jour. On peut en effet y lire que l'équipe travaillait sur un jeu Unreal Engine 5 encore non annoncé sur une licence établie. Il était alors question d'un prototype, mais qui a connu des retards de paiement en septembre de l'année dernière et donc un arrêt de son développement, avec par voie de conséquence une vague de licenciements.

Cela pourrait coïncider avec le fameux projet d'adaptation de Cyberpunk Edgerunners au format vidéoludique. Mais le CV de l'ancien développeur reste assez flou sur ces questions, et il pourrait donc s'agir d'un tout autre jeu en développement au sein de WayForward. À défaut de mieux, il est donc plus prudent d'attendre des informations plus officielles sur ce partenariat entre le petit studio et CD Projekt RED pour en avoir le cœur net.

Source : MP1st