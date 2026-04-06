Avec son casting haut en couleur, son récit poignant et sans concession, son animation remarquable et sa direction artistique à se damner, Cyberpunk Edgerunners n’a pas seulement contribué au retour en grâce du jeu. La série Netflix s’est imposée comme une œuvre à part entière, qui a marqué elle aussi les esprits. Et comme pour Cyberpunk 2077, ce succès retentissant a rapidement appelé à une suite, actuellement en production, ainsi que divers produits dérivés, dont un jeu centré autour de Cyberpunk Edgerunners, qui sera officiellement traduit en français.

Cyberpunk Edgerunners Haunted, le jeu de plateau officiel

Dire que Cyberpunk 2077 est l’une des licences les plus populaires ces dernières années relèverait de l’euphémisme. Les deux dernières campagnes de financement participatif le prouvent. Le jeu de plateau avait explosé les compteurs sur Kickstarter avec plus de 15 millions de dollars récoltés. Un record dans sa catégorie, déjà battu par le jeu de cartes à collection Cyberpunk 2077, qui a déjà dépassé ce chiffre, alors que sa campagne n’est pas terminée. Et quand on a de l’or entre les mains, difficile de résister à l’envie de surfer sur ce succès. Cyberpunk Edgerunners passera lui aussi par la case jeu de société.

Baptisé Hunted, cette adaptation proposera aux fans d’incarner les héros de la série au terme de parties rapides (25 minutes environ), jouables en solo ou jusqu’à quatre joueurs en coopération. Ici, les Edgerunners tenteront d’échapper au gang Maelstrom, à la police de Newport Beach (NCPD) et évidemment à Adam Smasher. Le jeu de plateau Cyberpunk Edgerunners entend mettre à l’épreuve les compétences de survie des joueurs et leur sens de la stratégie. Ce notamment grâce à un gameplay « facile à apprendre, difficile à maîtriser et avec une forte rejouabilité », promet No Loading Games, à l’édition de Cyberpunk Edgerunners - Hunted, sur son site internet.

Les précommandes ouvertes

Les précommandes du jeu sont désormais ouvertes, y compris pour la version française. Comptez 47,99€ (frais de port inclus) pour la boîte classique, avec un pack de figurines supplémentaires vendu séparément pour 24,99€. Une autre boîte est également offerte pour tout achat du jeu, à condition de l’ajouter dans son panier en prenant soin de bien sélectionner la même langue que le jeu (ne prenez pas peur en voyant le prix affiché à plus de 2000€, il est bien gratuit une fois dans le panier). Les livraisons sont prévues pour le courant septembre 2026.