En attendant la prochaine saison de Cyberpunk Edgerunners, celle-ci dévoile une nouvelle surprise pas comme les autres à l'attention des fans à venir bientôt.

Initialement un spin-off animé du jeu Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED, produit en partenariat avec Netflix et magnifiquement réalisé par le Studio Trigger, Cyberpunk Edgerunners a su se démarquer de l'œuvre originale tracer sa propre route et devenir une nouvelle source d'inspiration pour les fans. Son casting de personnages hauts en couleur, son style graphique et son histoire inoubliable ont incontestablement contribué à son immense succès, qui a encouragé la création de diverses gammes de produits dérivés, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui.

Cyberpunk Edgerunners en chasse sur un nouveau style de territoire

L'éditeur canadien No Loading Games, qui a de manière assez cocasse fait ses débuts en 2025 avec la création de la version physique du célèbre jeu de cartes Gwent de The Witcher 3, se prépare à une autre adaptation en jeu de société d'une célèbre licence de CD Projekt RED, et plus précisément de son spin-off : Cyberpunk Edgerunners, nom de code Hunted.

Il s'agit plus précisément d'un jeu de plateau qui entend proposer des parties très rapides, durant jusqu'à un maximum de 25 minutes, où les joueurs incarnent des Edgerunners tentant d'échapper au gang Maelstrom, à la police de Newport Beach (NCPD) et au redoutable Adam Smasher. Cyberpunk Edgerunners Hunted peut se jouer en solo ou jusqu'à quatre joueurs en coopération et entend mettre à l'épreuve la stratégie et les compétences de survie des joueurs, dans la même veine que le final déchirant de l'anime original sorti sur Netflix.

Sur son compte X.com officiel notamment, l'éditeur No Loading Games a indiqué que Cyberpunk Edgerunners : Hunted devrait sortir « bientôt », et plus précisément courant septembre 2026, à un prix estimé aux alentours de 40 dollars américains. Le prix en euros reste encore à déterminer, s'il sera égal au prix en dollars, ou converti. Voilà en tout cas une future alternative qui pourra aider les fans à patienter en se dépêchant pour la seconde saison de Edgerunners, son tout nouveau casting de personnages et sa nouvelle intrigue.

Source : No Loading Games sur X.com