Les fans de Cyberpunk Edgerunners vont être ravis puisque cette nouvelle surprise est enfin dispo. De quoi combler votre amour pour la licence d’une façon différente.

Arc System Works vient de déployer la mise à jour 1.48 de Guilty Gear Strive. Et elle réserve une belle surprise : l’arrivée de Lucy, l’héroïne charismatique de Cyberpunk Edgerunners. Mais ce n’est pas tout. Le jeu s’offre aussi plusieurs surprises cultes venues de l’anime et de Cyberpunk 2077.

Cyberpunk s'invite

Désormais jouable, Lucy de Cyberpunk Edgerunners apporte son style et ses techniques dans le casting déjà riche du jeu Guilty Gear Strive . Elle est disponible pour tous les détenteurs du Season Pass 4 ou via un DLC individuel. Une arrivée qui donne un souffle frais au roster, et qui devrait séduire aussi bien les fans de Guilty Gear que ceux de l’univers Cyberpunk.

Pour marquer le coup, la mise à jour ajoute plusieurs morceaux bien connus des joueurs. On retrouve l’intro de Cyberpunk Edgerunners , le morceau Run to the Edge, mais aussi Chippin’ In et Never Fade Away, interprétés par le groupe Refused. Et surtout, l’inoubliable “I Really Want to Stay at Your House” est disponible dans le jeu. Attention cependant : cette chanson culte ne pourra être sélectionnée que jusqu’en 2027.

Du contenu bonus pour les fans

L’update Cyberpunk Edgerunners ne s’arrête pas aux combats. Elle propose aussi des avatars inspirés de Lucy, David et Rebecca, ainsi que de nouveaux objets de galerie. Ces ajouts permettent de plonger encore plus dans l’univers Cyberpunk tout en personnalisant son expérience de jeu.

Autre nouveauté de taille : le mode Ranked Match. Chaque personnage a désormais son propre classement, avec des rangs allant du Fer au Diamant, puis la catégorie ultime appelée Vanquisher. Les meilleurs joueurs pourront grimper au sommet et décrocher des badges exclusifs. Ce nouveau système relance la compétition en ligne et apporte une vraie motivation pour progresser.

Avec l’arrivée de Lucy, des musiques emblématiques et un vrai mode classé, Guilty Gear Strive s’offre une update généreuse. Quatre ans après son lancement, le jeu continue de surprendre et de rassembler deux communautés : les fans de baston et les amoureux de Cyberpunk.

Source : Arc System