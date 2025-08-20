La série Netflix Cyberpunk Edgerunners a une belle surprise pour de nombreux fans. Elle se dévoile encore davantage juste avant sa sortie. Ça envoie !

Si vous avez aimé CP 2077, le jeu de CD Projekt, alors vous avez certainement jeté un œil à la série animée tirée de l'univers. Disponible sur Netflix, Cyberpunk Edgerunners a reçu un très bon accueil et imposé plusieurs de ses personnages dans le paysage culturel. L'un d'eux s'offre même un coup d'éclat cette semaine et vous avez même le droit à un petit avant-goût en vidéo.

Cyberpunk Edgerunners brille encore

L'avenir semble encore radieux pour Cyberpunk Edgerunners ! La série ne cesse de se décliner à tout-va, entre figurines, manga et produits dérivés plus insolites... Cet essor traduit assurément l'engouement qu'elle provoque chez les fans. Dès lors, CD Projekt a eu la bonne idée d'accepter un collaboration éclatante avec un jeu auquel nous n'aurions probablement pas pensé de prime abord.

Cela fait quelques mois que la nouvelle est tombée : Lucy, l'une des têtes d'affiche de Cyberpunk Edgrunners, s'invite dans le jeu de combat Guilty Gear Strive ! Ainsi, Arc System Works s'est emparé du personnage pour l'ajouter à son roster déjà bien rempli. Elle sera ainsi disponible via le season pass 4.

À la veille de cette arrivée dans Guilty Gear Strive, nous avons une belle démonstration à vous présenter. Lucy a en effet eu droit à son starter guide en vidéo. Nous y découvrons ainsi ses différentes compétences et combo. L'héroïne va faire bon usage de son câble comme fouet pour mener la vie dure à ses adversaires. Cela ne l'empêchera cependant pas de donner du poing également ou de se servir de son arme à feu.

Lucy s'annonce comme un personnage polyvalent et ne manque pas d'attaques impressionnantes pour finir ses adversaires avec classe. Mais un autre de ses avantages est de parvenir à se rendre difficile à détecter en abaissant la jauge de tension de l'adversaire. Elle peut même restaurer sa vie coup après coup. À vous de prendre le contrôle de la Netrunner grâce au nouveau DLC de Guilty Gear Strive dès ce jeudi 21 août 2025.