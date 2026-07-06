Alors que Cyberpunk Edgerunners aura droit dans les prochains mois à une deuxième saison inédite avec un tout nouveau casting de personnages, son scénariste, Bartosz Sztybor, est revenu sur la première impliquant David, Lucy, Rebecca et le reste de la bande. Il a ainsi révélé qu'il ne manquait pas d'inspiration pour coller avec le côté bien déprimant de l'univers dystopique de Cyberpunk 2077 qu'il adapte. Pour en parler, nous risquons cependant de SPOILER des éléments clés de l'intrigue de cette première saison. Revenez donc après avoir vu ce petit bijou d'animation né du partenariat entre CD Projekt RED, Studio Trigger et Netflix.

50 nuances de déprime pour le scénariste de Cyberpunk Edgerunners

Si vous avez vu la première saison de Cyberpunk Edgerunners, ou même joué à Cyberpunk 2077, vous n'êtes pas sans savoir que ces deux œuvres aiment jouer avec nos émotions via des fins tantôt déprimantes, tantôt tragiques. Pour le cas de David et sa bande dans la série, leur destin est particulièrement déchirant, dans tous les sens du terme.

Bartosz Sztybor, son scénariste, a confié dans une récente interview auprès de Anime Corner que « il n'y avait pas de fin heureuse dans Cyberpunk Edgerunners. Il n'y en avait que des pires. Il y en avait notamment une où David ne meurt pas complètement. Arasaka s'empare de lui, et il finit par combattre en Afrique ou en Amérique du Sud dans des guerres entre corporations, sous la forme d'un robot ». Soit un destin pire que la délivrance du trépas, et qui est encore plus tragique pour sa moitié, Lucy. Et cela dresse quelque part un parallèle avec la fin Arasaka de Cyberpunk 2077 dans laquelle on choisit de transférer la conscience de V dans le corps d'un membre de la famille.

À en croire une autre interview de son scénariste, il faut a priori pas s'attendre à un scénario plus réjouissant dans Cyberpunk Edgerunners 2. Celui-ci a en effet en substance averti que, si la première saison avait déjà beaucoup touché les spectateurs, la suivante risque de nous faire « pleurer encore plus ». Rendez-vous dans le courant de cet automne sur Netflix pour le découvrir.

© CD Projekt RED/Studio Trigger/Netflix

Source : Anime Corner