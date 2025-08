Cyberpunk 2077 est partout. Si le jeu s’est mis à jour il y a peu avec une update 2.3 qui a apporté son lot de nouveautés, son univers quant à lui voit les choses en grand. Des webcomics sont attendus prochainement sur la plateforme Webtoon, une collaboration avec un jeu extrêmement populaire est actuellement en cours et bientôt une nouvelle surprise attend les fans. Et cette surprise autour de Cyberpunk Edgerunners, elle envoie du très lourd pour le coup.

Cyberpunk Edgerunners va faire plaisir à ses fans grâce à cet excellent jeu

Les fans de Cyberpunk Edgerunners pourront retrouver l’une des héroïnes phares de la série Netflix dans un jeu ultra populaire. La très charismatique Lucy intégrera en effet le roster de Guilty Gear Strive et ce de manière définitive. La Netrunner s’est aussi bien jouée du hack que de ses poings et elle a toute sa place dans l’arène.

C’est par le biais d’un DLC tout ce qu’il y a de plus officiel que Lucy viendra jouer des coudes dès le 21 août prochain. Le jeu de combat nous a enfin révélé le personnage de long en large avec une bonne dose de gameplay. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est sublime et parfaitement fidèle à apparence dans Cyberpunk Edgerunner. Elle pourra se battre avec une sorte de câble qu’elle maniera comme un fouet, mais elle pourra aussi utiliser une arme de poings et ses capacités de Netrunner. L’une de ses compétences lui permettra de figer le temps et de choisir un hack pour infliger des dégâts et altérations à son adversaire. Difficile de faire plus fidèle. Pour jouer Lucy de Cyberpunk Edgerunner, il vous en coûtera environ 6,99€

Guilty Gear Strive à encore plein de surprises à venir

En plus de Lucy de Cyberpunk Edgerunners, Guilty Gear Strive à annoncé l’arrivée d’une très grosse mise à jour 2.0 pour 2026 et l’on doit s’attendre à plein de changements majeurs même si les détails manquent encore. On s’attend en tout cas à une vraie évolution si l’on en croit le teaser diffusé en ligne. Le studio se félicité d’avoir réussi à fidéliser pas moins de 3,5 millions de joueurs et déployé près de 4 saisons chargées en nouveautés, sans compter les nombreux patchs. Pour 2026, Guilty Gear Strive promet un nouveau chapitre, qui se fera donc avec un personnage de Cyberpunk Edgerunners dans le roster désormais, la grande classe. Pour rappel, Guilty Gear Strive est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.