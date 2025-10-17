Si vous êtes fan de Cyberpunk Edgerunners, voici une excellente nouvelle : de superbes éditions collector arrivent, parfaites pour compléter votre collection Cyberpunk 2077.

Bonne nouvelle pour les fans de Cyberpunk Edgerunners : l’anime culte du studio TRIGGER et de CD PROJEKT RED débarque enfin en édition physique collector. Trois versions Blu-ray sont disponibles dès maintenant en précommande sur le site d’AllTheAnime.fr, avec une réduction de 25 % jusqu’au 11 novembre 2025 et les frais de port offerts dès 44,99 euros.

Des collectors très beaux pour Cyberpunk Edgerunners

Sorti en 2022 sur Netflix, Cyberpunk: Edgerunners a rapidement conquis le public avec son univers intense, son animation percutante et sa bande-son inoubliable. Trois ans plus tard, la série s’offre enfin une sortie physique digne de ce nom, avec pas moins de trois éditions Blu-ray prévues pour le 26 novembre 2025 :

L’Édition Intégrale à 33,74 € (au lieu de 44,99 €)

à L’Édition Steelbook Limitée à 41,24 € (au lieu de 54,99 €)

à La belle Édition Deluxe Collector à 63,74 € (au lieu de 84,99 €)

Pour ceux qui découvriraient encore la série, Cyberpunk: Edgerunners suit David Martinez, un jeune homme des rues de Night City dont la vie bascule après une tragédie. Décidé à changer son destin, il devient un edgerunner, un mercenaire cybernétique évoluant dans les bas-fonds de la mégalopole.







Des éditions pensées pour les collectionneurs

Toutes les éditions incluent les 10 épisodes de la série Cyberpunk Edgerunners en 1080p HD, avec plusieurs pistes audio (japonais, français, anglais, allemand) et des sous-titres multilingues.

Mais c’est surtout la version Deluxe qui attire les collectionneurs :

Un étui illustré par Yo Yoshinari , character designer et directeur de l’animation

par , character designer et directeur de l’animation Un storyboard original de l’épisode 10 signé Hiroyuki Imaishi (112 pages en japonais)

de l’épisode 10 signé (112 pages en japonais) Un livret de 48 pages en français , incluant un guide des épisodes, des croquis, et une interview du réalisateur

, incluant un guide des épisodes, des croquis, et une interview du réalisateur Trois répliques celluloïd, un poster anniversaire et une carte métallique commémorative

De son côté, la version Steelbook de Cyberpunk Edgerunners mise sur un coffret métallique collector, tandis que l’édition standard reste idéale pour ceux qui veulent simplement profiter de la série dans les meilleures conditions audio et vidéo.

Source : alltheanime