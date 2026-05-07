Un an après son annonce, une collaboration surprise à destination des joueurs impliquant Cyberpunk Edgerunners a officiellement eu droit à une bande-annonce en bonne et due forme, avec une présentation qui a mis l'eau à la bouche des fans. Il ne faudra de plus pas attendre bien plus longtemps pour que les joueurs concernés par ce crossover puissent découvrir tout cela par eux-mêmes.

Cyberpunk Edgerunners fait de nouvelles vagues vidéoludiques

En avril 2025, Cyberpunk Edgerunners avait pour rappel fait l'objet de l'annonce d'un crossover par Kuro Games, le studio derrière Wuthering Waves. Le studio a donc enfin décidé de présenter le résultat via un trailer publié sur la chaîne YouTube officielle du jeu. Celle-ci s'ouvre sur la voix de Stan, le présentateur de l'émission de l'univers Cyberpunk 2077, criant : « Bonjour, Solaris ! » pour lancer la collaboration Cyberpunk Edgerunners.

La vidéo présente ensuite différents personnages de Edgerunners en visite à Huanglong : Rebecca attaque sans pitié ses cibles à la mitrailleuse, Lucy maîtrise un éclaireur méca sur un terrain d'entraînement tout en s'intéressant à un fragment de relique, et David tend la main vers la lune, qui Cyberpunk Edgerunners occupe une place centrale dans cette collaboration avec Wuthering Waves.

Parmi les personnages de Cyberpunk Edgerunners issus de cette collaboration avec Wuthering Waves, les joueurs pourront obtenir Rebecca gratuitement. Pour cela, il faudra simplement se connecter au jeu pendant la période de l'événement. Kuro Games a par ailleurs confirmé que Lucy sera également un personnage jouable, mais qu'il faudra obtenir par des moyens plus conventionnels. Plus de détails, notamment l'ordre de distribution et les attributs des personnages de la collaboration, arriveront courant juin 2026, a priori dans le cadre de la version 3.4 de Wuthering Waves.

Voilà pour les joueurs concernés une manière comme une autre de patienter d'ici à la sortie de la prochaine saison de Cyberpunk Edgerunners chez Netflix, toujours avec Studio Trigger à l'animation, mais fatalement avec un nouveau casting de personnages qu'on espère tout aussi marquants.

Source : Wuthering Waves sur YouTube