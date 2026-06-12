Sortie en 2022, la série Cyberpunk Edgerunners est encore très active aujourd'hui. Alors que sa “suite” doit donner de ses nouvelles lors de la prochaine édition de l'Anime Expo, la production de Trigger fait sensation à travers une collaboration très attendue. Toutefois, si cette réunion était surprenante au départ, ce sont les chiffres qui affolent les compteurs à présent.

Cyberpunk Edgerunners casse tout sur Steam

Le 8 juin dernier, le free-to-play Wuthering Waves a déployé sa mise à jour 3.4. À cette occasion, il s'est offert un crossover de poids avec l'intégration de personnages tirés de la série Cyberpunk Edgerunners. Les joueuses et joueurs peuvent depuis cette incarner Lucy et Rebecca pour vivre leur aventure dans le monde ouvert conçu par le studio Kuro Games.

Si nous avions bien mesuré l'engouement à l'annonce de cette collaboration, personne n'avait imaginé que l'effet serait aussi impressionnant. Au lancement de sa mise à jour, Wuthering Waves a enregistré un record historique de fréquentation sur Steam avec un pic de 49 497 connectés en simultané. Soit 9 000 personnes de plus qu'au dernier record, qui était celui de la mise à jour 3.0. Sans aucun doute, Cyberpunk Edgerunners a attiré du monde en masse.

Capture d'écran du 12 juin 2026. © Gameblog.

Même CD Projekt, le studio des jeux Cyberpunk, ne s'attendait pas à ça

L'enthousiasme autour de ce crossover événement a même surpris les équipes de CD Projekt RED, le studio derrière le jeu Cyberpunk 2077. Paweł Sasko, designer de quête sur ce dernier, a partagé ses impressions sur X (ex-Twitter), soulignant d'autant plus le caractère singulier de ces chiffres portés par CP Edgerunners :

Nous avons fait un paquet de collaborations par le passé, des modestes et d'autres énormes, mais je n'ai jamais vu une réaction aussi dingue venant de la communauté. Je suis abasourdi par la qualité des cosplay, des artworks et des memes. Wuwa et Kuro ont beaucoup de chance d'avoir une base de joueurs aussi passionnés et dévoués.

En plus du fait que la série Cyberpunk Edgerunners a rencontré un gros succès à sa sortie, les fans se montrent très intéressés par le fait qu'elle développe l'univers du jeu et que sa propre histoire puisse elle aussi s'enrichir. Et c'est là aussi l'un des points qui expliquent un tel engouement. De fait, la collaboration avec Wuthering Waves propose une intrigue autour des personnages de la série qui a été confirmée comme canon, et c'est tout ce que les fans voulaient.