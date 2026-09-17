Après son crossover très apprécié dans Wuthering Waves, et celui très controversé d'Apex Legends, Cyberpunk Edgerunners s'invite sur un autre jeu populaire : Fortnite. Epic Games a en effet officiellement dévoilé la collaboration entre son Battle Royale et la célèbre série d'animation de Netflix, qui met en vedette Lucy, et disponible en jeu depuis ce 17 septembre 2026. Sauf que, contrairement à la précédente collaboration, celle-ci déçoit très fortement les fans.

Un nouveau crossover entre Cyberpunk Edgerunners et Fortnite d'ores et déjà disponible

Dans le cadre de la collaboration entre Cyberpunk Edgerunners et Fortnite, la très populaire Lucy a fait son arrivée dans le jeu depuis ce 17 septembre 2026, dans le cadre du déploiement de la mise à jour 42.20 du Battle Royale d'Epic Games. En amont de cela, Fortnite avait posté une bande-annonce présentant le contenu de ce crossover.

Les joueurs de Fortnite pourront ainsi arborer le skin de Lucy dans son apparence de base, telle qu'elle apparaît initialement dans Cyberpunk Edgerunners. Il existe par ailleurs une variante où elle porte la veste jaune iconique de David Martinez, pour mettre en avant le lien qui unit les deux personnages de la série d'animation populaire.

On peut également voir Lucy porter un monocâble de netrunner qui pourrait servir de pioche, ainsi qu'un sac à dos à l'effigie de Rebecca, un autre personnage iconique de Cyberpunk Edgerunners, et utiliser une arme d'apparence similaire à ce que celle-ci utilise dans la série. Contrairement à l'œuvre originale, il s'agit toutefois dans Fortnite d'une combinaison entre SMG et fusil d'assaut.

Une nouvelle collaboration qui déçoit grandement les fans

Sur le papier, cette collaboration entre Cyberpunk Edgerunners et Fortnite semble être plutôt complte. Sauf que le résultat en jeu laisse clairement à désirer, avec une représentation de Lucy pour le moins approximative, en tout cas en comparaison de l'extrême fidélité du crossover de Wuthering Waves. Les fans déplorent par ailleurs le fait que seule Lucy ait droit à une apparence de personnage, au détriment de David et Rebecca qui ne sont représentés que par des accessoires, là encore avec un design qui déçoit grandement les férus de la série originale.

Source : Fortnite sur X.com