En attendant la prochaine série d'animation à venir également sur Netflix, Cyberpunk Edgerunners va très bientôt accueillir un nouvel objet collector à ne pas manquer pour les fans.

À l'origine une adaptation en anime de Cyberpunk 2077, Cyberpunk Edgerunners a connu un succès tel qu'il a réussi à voler de ses propres ailes et se démarquer de l'œuvre originale dont il s'inspire. Ce notamment grâce à l'énorme travail de Studio Trigger, qui a mis ses talents à contribution pour donner naissance à des personnages désormais iconiques, superbement animés dans des décors reprenant habilement des panoramas directement tirés du jeu de CD Projekt RED. Alors qu'un nouvel arc de la série est actuellement en préparation, les fans pourront justement plonger dans l'envers du décor de la première saison avec un nouveau collector à venir très bientôt.

Une nouvelle manière d'apprécier l'art de Cyberpunk Edgerunners à venir bientôt

Forte de son propre gros succès, Cyberpunk Edgerunners n'a pas lésiné sur les occasions de se décliner en produits dérivés de toutes formes, des vinyles aux mangas en passant par des vêtements. Par l'entremise de Catsuka, la série issue du partenariat entre CD Projekt RED, Netflix et Studio Trigger va avoir droit dans le courant du mois à un nouvel ouvrage pour les collectionneurs.

Sobrement baptisé « The Art of Cyberpunk Edgerunners », ce nouveau livre vous présente l'envers du décor de la série d'animation dans ses moindres détails de ses personnages à ses décors, avec différents visuels et des écrits pour mieux comprendre la vision de Studio Trigger pour adapter le désormais emblématique RPG dystopique de CD Projekt RED en anime. Fort de 318 pages, il s'agit définitivement d'un beau bébé édité par Catsuka.

The Art of Cyberpunk Edgerunners doit arriver dans le courant de ce mois de mars, et des précommandes internationales sont d'ores et déjà ouvertes sur le site officiel de Catsuka, si d'aventure l'ouvrage vous intéresse. À noter toutefois qu'il provient du Japon, et ne sera donc pas traduit dans cette première édition. Il faudra probablement repasser plus tard pour une version française de The Art of Cyberpunk Edgerunners.

Source : Catsuka